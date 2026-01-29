ICE suspende operativos masivos en este estado: sepa qué pasará con los detenidos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo sus operaciones de control reforzado en el estado de Maine tras una semana de intensa actividad que dejó más de 200 personas bajo custodia federal.

La senadora republicana Susan Collins confirmó la noticia este jueves después de mantener una comunicación directa con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El cese de estas maniobras ocurre en un clima de alta tensión política y social, marcado por el reciente despliegue de la "Operación Captura del Día", la cual tenía como objetivo inicial a 1,400 personas en esta entidad mayoritariamente rural.

Sigue la vigilancia

Pese a la suspensión de las redadas a gran escala, los funcionarios de ICE y la Patrulla Fronteriza mantendrán sus actividades de vigilancia ordinaria.

El alcalde de Lewiston, Carl Sheline, calificó la retirada como una victoria para las localidades locales, tras describir las tácticas federales como perjudiciales para la cohesión comunitaria según informa Telemundo.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió las detenciones alegando la presencia de individuos con antecedentes penales graves, diversos registros judiciales revelaron que varios detenidos poseían estatus legales vigentes o procesos migratorios aún sin resolución.

Contexto político

El escenario electoral intensifica la relevancia de este anuncio, dado que Collins busca la reelección este año en una contienda donde la política migratoria ocupa el centro del debate.

Su principal rival potencial, la gobernadora demócrata Janet Mills, ha exigido mayor transparencia y rendición de cuentas a las autoridades federales, mientras que otros sectores progresistas demandan recortes presupuestarios definitivos para ICE.

Por ahora, la reducción de la presencia federal visible ofrece un respiro a las comunidades de inmigrantes en Maine, aunque persiste la incertidumbre sobre el futuro de quienes permanecen detenidos tras el operativo.

