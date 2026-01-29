Trump entrega $1.000 a recién nacidos: así funciona el nuevo bono de inversión

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Donald Trump oficializó el lanzamiento de las "Cuentas Trump", una iniciativa financiera que busca fomentar el ahorro y la inversión desde el nacimiento.

Bajo este esquema, el Tesoro otorgará un capital inicial de $1 000 a los bebés ciudadanos nacidos entre 2025 y 2028, siempre que sus padres completen el registro oficial.

Fondos

Los fondos se gestionarán a través de entidades privadas en el mercado de valores y permanecerán restringidos hasta que el beneficiario cumpla 18 años, momento en el que podrá emplear el capital para fines educativos, emprendimiento o la compra de una vivienda.

Esta medida, que cuenta con el respaldo de figuras públicas como Ted Cruz y Nicki Minaj, pretende masificar el acceso a la bolsa de valores en sectores que tradicionalmente no participan en el sistema financiero, según informó The Associated Press.

Metodología

La estructura del programa permite aportaciones anuales de hasta $5 000, sumando las contribuciones de padres, empresas y organizaciones filantrópicas.

Aunque el incentivo gubernamental de $1 000 es exclusivo para recién nacidos bajo la actual administración, los menores de 18 años nacidos antes de 2025 también pueden acceder a estas cuentas de ahorro con beneficios fiscales, apoyados por donaciones masivas de figuras como Michael Dell y Ray Dalio.

Es importante destacar que el registro formal iniciará mediante el formulario 4547 del IRS y portales digitales este verano, mientras que las aportaciones de capital comenzarán en julio de 2026.

Los críticos advierten que el programa no resuelve las necesidades económicas inmediatas de las familias más vulnerables, aunque sus defensores aseguran que es una herramienta para combatir la brecha de riqueza a largo plazo.

