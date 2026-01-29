Consulado sobre Ruedas de México en Illinois: asegura tu cita antes de esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Chicago reafirma su compromiso con la comunidad migrante al anunciar la próxima visita del programa Consulado sobre Ruedas a la ciudad de Joliet.

Del 3 al 7 de febrero de 2026, los connacionales podrán realizar trámites oficiales sin necesidad de trasladarse hasta la sede central en Chicago, facilitando así el acceso a documentos de identidad esenciales.

Ubicación y fechas de atención

El equipo consular instalará sus oficinas móviles en el Royal Palace Event Centre, ubicado en 1416 W Jefferson St, Joliet, IL 60435.

Las jornadas de atención comenzarán el martes 3 de febrero y concluirán el sábado 7 de febrero de 2026. Este esfuerzo busca acercar los servicios gubernamentales a las familias mexicanas que residen en el condado de Will y áreas circundantes.

Servicios disponibles en el Consulado sobre Ruedas de México en Illinois

Durante esta visita, el personal consular se encargará de procesar únicamente tres tipos de documentos esenciales:

Pasaporte mexicano: Tu documento de viaje e identidad a nivel internacional.

Tu documento de viaje e identidad a nivel internacional. Matrícula consular: Un certificado que acredita tu nacionalidad y residencia.

Un certificado que acredita tu nacionalidad y residencia. Credencial para Votar (INE): Este es el documento que necesitas para ejercer tu derecho al voto desde el extranjero.

Para hacer el proceso más ágil, las autoridades recomiendan que los interesados lleven su CURP impresa.

Recuerda que todos los documentos que presentes estarán sujetos a verificación, y el personal podría pedirte documentación adicional si es necesario.

¿Cómo agendar una cita para realizar trámites en el Consuladpo sobre Ruedas de México en Illinois?

El Consulado quiere recordarte que la atención al público se realiza solo con cita previa.

No se permiten intermediarios ni gestores; el proceso para agendar tu cita es personal y completamente gratuito.

Puedes reservar tu lugar a través de estos canales oficiales:

WhatsApp o teléfono: Manda un mensaje o llama al 1(424)-309-0009.

Manda un mensaje o llama al 1(424)-309-0009. Internet: Accede al portal oficial en citas.sre.gob.mx.

