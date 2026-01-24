Consulado “Sobre Ruedas” de México: jornadas activas en California y Nueva York del 27 al 31 de enero

Para los mexicanos que residen en Estados Unidos (EEUU), el Consulado General de México realiza una serie de jornadas mensuales de atención móviles para sus connacionales en diferentes estados.
En esta oportunidad, le damos detalles del programa de Consulados Sobre Ruedas para residentes mexicanos de California, Nueva York y Nueva Jersey, del 27 al 31 de enero.
Es importante conocer las fechas que se anuncian para las jornadas móviles, ya que ofrecen la oportunidad de gestionar sus trámites consulares sin la necesidad de movilizarse hasta la sede principal en su ciudad, si cuenta con una sede, o estado.
Las dependencias consulares mexicanas ofrecen una amplia gama de servicios para facilitarle la vida a los inmigrantes que hacen vida en el país.
+ Esto incluye la expedición de pasaportes, matrículas consulares, actos notariales, registro civil y protección consular, entre otros.
Hay que tomar en cuenta que para recibir atención en los eventos programados por el consulado mexicano es necesario haber realizado una cita previa.
Los interesados cuentan con tres formas de asegurar una cita:
- Sitio web: Visita https://citas.sre.gob.mx/ para programar una cita.
- Teléfono: Llamando al +1 (424) 309 0009.
- WhatsApp: Envía el mensaje «hola» al +1 (424) 309 0009.
Estas son los puntos móviles habilitados para la última semana de enero
En California:
- Los Ángeles: en Tu Casa Guanajuato - 1829 W Imperial Hwy, Los Angeles, CA 90047
- Los Ángeles: en Mi Casa es Puebla - 328 S Indiana St, Los Angeles, CA 90063
- Huntington Park: en la Oficina Jalisco - 2166 E Florence Ave, Huntington Park, CA 90255
- Coachella: en Coachella Branch Library - 1500 6th St, Coachella, CA 92236
En Nueva York y Nueva Jersey:
- Yonkers: en Yonkers Public Library / Riverfront - 1 Larkin Center, Yonkers, NY 10701
- Mamaroneck: en Mamaroneck Public Library District - 136 Prospect Ave, Mamaroneck, NY 10543
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube