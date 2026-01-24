Listado de refugios con calefacción en Carolina del Norte: ubicaciones y horarios por condado ante la tormenta invernal

Suscríbete a nuestros canales

Ante la llegada de una peligrosa tormenta invernal, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, ha confirmado que todos los refugios de emergencia y estaciones de calentamiento están abiertos para cualquier residente que lo necesite.

Las autoridades enfatizan que la prioridad absoluta es salvar vidas frente a las temperaturas extremas.

"No queremos que nadie que necesite refugio corra riesgo de congelarse", declaró el mandatario.

¿Qué llevar?: si es posible, lleve sus medicamentos, documentos importantes, cargadores de teléfono y artículos de higiene personal.

Aunque el estado promueve la apertura total, algunos condados podrían pedir información básica.

Ante la preocupación de la comunidad inmigrante, se ha aclarado que la asistencia está destinada a proteger a la población en general, aunque la gestión operativa, como la solicitud de identificación, depende de las políticas específicas de cada condado.

¿Dónde encontrar refugio? Listado por condados

A continuación, presentamos los puntos de asistencia habilitados que comenzarán a operar entre el viernes 23 y el sábado 24 de enero de 2026.

Triángulo y Zona Central (Wake, Orange, Guilford)

Condado de Wake (Raleigh):

+ Hombres: Second Street Place (5010 Second St) y Church of the Good Shepherd (121 Hillsborough St).

+ Mujeres: First Baptist Church (99 N Salisbury St, entrada por Edenton St).

+ Familias: Salvation Army (1863 Capital Blvd).

Condado de Orange: Smith Middle School (9201 Seawell School Road, Chapel Hill). Abre sábado 9:00 a.m.

Condado de Guilford: First Baptist Church (1000 W. Friendly Ave, Greensboro). Disponible 24 horas hasta el lunes 26 de enero.

Oeste de Carolina del Norte (Zonas de alta montaña)

Condado de Buncombe (Asheville):

+ Hearts with Hands (850 Warren Wilson Rd, Swannanoa) - Ofrece comidas.

+ Gimnasio de Erwin High School y Reuters YMCA.

Condado de Cherokee: Los refugios abrirán si surge la necesidad, verifique en sus redes sociales.

Condado de Madison:

+ Wellness Center en Madison County Early College and High School, 5734 US-25 #70, Marshall.

+ Hot Springs Elementary School, 63 N. Serpentine Ave., Hot Springs.

Condado de Rutherford: abrirán el sábado al mediodía:

+ Forest City: Dunbar Elementary School, 286 Learning Way Drive

+ Rutherfordton: Rutherfordton Presbyterian Church, 252 North Washington St, Rutherfordton - (Refugio exclusivo para personas que dependen de energía eléctrica por razones médicas)

Condado de Henderson: Athletics and Activity Center (708 S. Grove St., Hendersonville). Abre sábado 10:00 a.m.

Condado de McDowell: Glenwood Baptist Church (Población general) y McDowell County Senior Center (Para personas con necesidades médicas como oxígeno o CPAP). Si necesita transporte, llame al 828-559-0744 antes de que empiece la nieve.

Aceptan mascotas en jaulas.

Yancey County Senior Center (503 Medical Campus Dr.). Condado de Mitchell: abrirá el sábado al mediodía en el Mitchell Senior Center, ubicado en 152 Ledger School Rd, Bakersville.

Condado de Polk: abrirán desde el sábado a las 8:00 a.m.:

+ Saluda Senior Center, 64 Greenville St, Saluda

+ The Meeting Place, 77 Carmel Lane, Columbus

Otras localidades

Condado de Rockingham: Rockingham County Middle School (Reidsville). Abre sábado 10:00 a.m.

Condados de Davidson y Henry: Diversos departamentos de bomberos funcionarán como estaciones de calor durante el día (no pernocta).

