Láser Airlines solicita autorización a EEUU para retomar vuelos hacia Miami: rutas propuestas

La aerolínea venezolana Laser Airlines solicitó el permiso a Estados Unidos (EEUU) para retomar los vuelos que conectan Miami con varias ciudades de Venezuela.

En el documento incluso presenta cuáles serían las rutas de vuelo, el itinerario y la flota que dispondrían para esta conexión aérea.

Laser solicita permiso al DOT

La empresa aérea ya había solicitado este permiso en el año 2018, sin embargo, en esta oprotunidad actualizó el documento y la enviaron al Departamento de Transporte (DOT) de EEUU.

De acuerdo con el documento, Laser solicita el permiso para operar vuelos en al menos tres rutas aéreas que conectan la ciudad de Miami, en Florida con Venezuela.

Rutas y frecuencias propuestas

En este sentido, el documento que actualizó Laser Airlines presentó las siguientes rutas y frecuencias:

Miami - Caracas

Miami - Maracaibo

Miami - Valencia

El documento reza: "Laser Airlines prevé el lanzamiento de un servicio directo dos veces al día a los Estados Unidos, comenzando en un período de 90 a 180 días después de la aprobación correspondiente".

Respecto a la flota de aeronaves dispuestas para estas rutas de conexión aérea, Laser resalta que "el servicio se operará con aeronaves MD-80 o MD-90, configuradas con 150 asientos. Dependiendo del éxito de la operación, Laser Airlines podrá aumentar la capacidad a aeronaves B767 más grandes en una fecha posterior".

