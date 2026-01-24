Aerolíneas europeas anuncian reactivación operaciones en Venezuela: esta es la fecha estimada

Suscríbete a nuestros canales

Al menos tres aerolíneas europeas anunciaron que pronto reactivarán sus operaciones en Venezuela.

El retraso en la reanudación de estas aerolíneas responde a evaluaciones de las condiciones operativas y de seguridad por parte de las autoridades venezolanas.

Aerolíneas europeas reactivan operaciones

Se trata de las aerolíneas europeas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, las que anuncian que pronto reanudarán la conexión aérea entre Venezuela y España.

Cabe destacar que el pasado 12 de enero ya lo habrían anunciado las agencias de viaje, sin embargo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) desmintió la reanudación de operaciones de estas aerolíneas en el país.

¿Cuándo reanudarán los vuelos?

Este 23 de enero según la reseña de El Estímulo, fuentes cercanas aseguran que estas aerolíneas comenzarán de nuevo sus operaciones hacia y desde Venezuela "entre febrero y marzo".

Asimismo, señala que el retraso podría ser porque las autoridades aeronáuticas venezolanas quieren reevaluar las condiciones operativas y de seguridad.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube