¡Alerta sanitaria! El gobierno de Florida elimina el presupuesto para tratamientos de VIH

Florida mantiene una de las tasas de nuevas infecciones por VIH más altas en todo Estados Unidos según los registros actuales. Cientos de manifestantes se movilizaron esta semana en la ciudad de Tallahassee para expresar su rechazo ante las nuevas políticas fiscales. La incertidumbre domina a los pacientes que dependen exclusivamente de la asistencia pública para mantener su carga viral bajo control.

La administración del gobernador Ron DeSantis dejará a 16.000 personas con VIH sin tratamiento tras aplicar un recorte de 120 millones de dólares. Esta medida afecta al Programa de Asistencia para Medicamentos contra el SIDA (ADAP), del cual dependen actualmente unos 30.000 residentes floridanos. Según la agencia EFE, reporta que esta decisión impactará de forma desproporcionada a las comunidades latina y afroamericana.

¿Cómo afecta el recorte al tratamiento VIH?

El Departamento de Salud estatal modificó los límites de ingresos para acceder a las medicinas gratuitas de forma muy agresiva. A partir de marzo, los beneficiarios deben ganar menos del 130 % de la línea federal de pobreza para mantener su cobertura médica. Anteriormente, el programa permitía ingresos de hasta el 400 %, lo que garantizaba el acceso a una clase media trabajadora vulnerable.

Además, las nuevas reglas imponen el uso obligatorio de fármacos genéricos y eliminan opciones de marca altamente efectivas como Biktarvy. Esteban Wood, de la AIDS Healthcare Foundation, advirtió que muchos pacientes sufrirán consecuencias graves por estos cambios en las prescripciones. La falta de subsidios federales, argumento utilizado por el estado, es cuestionada por diversos activistas y expertos en finanzas de salud.

¿Qué opinan los activistas sobre el VIH sin tratamiento en Florida?

Carl Baloney Jr., presidente de AIDS United, calificó la decisión del gobierno estatal como una acción "cruel y fiscalmente irresponsable". El directivo asegura que la administración elige la ideología y la austeridad presupuestaria por encima de la supervivencia de sus propios ciudadanos. Por su parte, Michael Rajner de Equality Florida desmintió que existan recortes desde el gobierno federal que justifiquen esta medida local.

El activista señaló que ha recibido múltiples mensajes de personas aterradas que no saben cómo financiarán su salud el próximo mes. Un seguro privado en el estado puede alcanzar un costo de 1.500 dólares mensuales, cifra que resulta prohibitiva para la mayoría. Sin estos fármacos, el riesgo de transmisión aumenta y la salud pública del estado enfrenta un retroceso de varias décadas en prevención.

¿Cuál es el futuro del VIH sin tratamiento ante la falta de presupuesto?

Las organizaciones civiles exigen una reversión inmediata de la política para evitar una crisis humanitaria dentro del sistema de salud estatal. Casi el 17 % de la población de Florida carece de seguro médico, lo que agrava la dependencia hacia programas como el ADAP. La interrupción de la terapia antirretroviral no solo daña al individuo, sino que pone en peligro a toda la comunidad por posibles rebrotes.

Expertos legales y médicos analizan posibles recursos judiciales para frenar la entrada en vigor de los nuevos requisitos de pobreza. La comunidad médica internacional observa con preocupación cómo Florida recorta fondos esenciales en un momento crítico para la erradicación del virus. El destino de miles de vidas humanas depende ahora de un cambio de dirección en las oficinas gubernamentales de la capital del estado.

