Reconocida tienda de conveniencia planea abrir en Florida una mega sucursal: "será la más grande del mundo"

Los planes avanzan con discreción administrativa, mientras documentos y permisos van delineando una apuesta que busca romper marcas conocidas.

Al sureste de Estados Unidos, un proyecto comienza a llamar la atención no solo por su escala, sino por lo que representa dentro del sector mercado.

Buc-ee's, la cadena estadounidense de centros de viaje y tiendas de conveniencia, planea abrir la tienda de conveniencia más grande del mundo en Fort Pierce, Florida.

El futuro de Buc-ee´s

El proyecto aún espera aprobación final, pero ya refleja el modelo que ha convertido a la marca en un fenómeno de culto.

De concretarse, el establecimiento tendría una superficie de 76,245 pies cuadrados, superando a su actual local más grande en Luling, Texas.

Su ubicación contempla 120 surtidores de gasolina, 18 estaciones de carga para vehículos eléctricos y más de 700 espacios de estacionamiento.

La empresa se ha diferenciado por instalaciones de gran escala, muy por encima del tamaño promedio de cadenas como 7-Eleven, Wawa o Sheetz.

Esta futura tienda sería la cuarta de la marca en Florida, sumándose a las ya existentes en St. Augustine, Daytona Beach y Ocala.

Si el plan avanza, la nueva tienda reforzará la expansión de Buc-ee's fuera de Texas, sino que va a re definir los límites físicos y comerciales de un formato tradicional para el resto de la industria.

