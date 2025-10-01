Vacantes que trae la nueva sucursal de este supermercado en California: puestos disponibles y cómo aplicar

Suscríbete a nuestros canales

La creciente demanda de productos frescos, naturales y orgánicos en California recibirá un impulso con la llegada de nuevas sucursales de un reconocido supermercado.

Esta expansión promete ser un estímulo económico significativo para la comunidad local, creando nuevas oportunidades laborales justo a tiempo para la temporada navideña.

El concepto de Sprouts Farmers Market, según su página web oficial, evoca la calidez y la variedad de un mercado agrícola tradicional fusionado con la comodidad de una tienda moderna.

¿Qué ofrece Sprouts Farmers Market?

Originalmente concebida como un modesto puesto de frutas en San Diego, la empresa se transformó en un gigante con más de 150 ubicaciones solo en California.

El día marcado en el calendario para los residentes de San Leandro es el 14 de noviembre de 2025, fecha en la que Sprouts Farmers Market abrirá oficialmente sus puertas en la dirección 1188 E. 14th St.

Esta inauguración es parte de un ambicioso plan de expansión que la compañía anunció recientemente. La llegada de la tienda generará alrededor de 100 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 95 están destinados a residentes de California.

Oportunidades de empleo en diversas áreas

La cadena detalló, a través de su página web, que la nueva tienda ofrecerá una amplia gama de roles, tanto a tiempo completo como a medio tiempo, para cubrir todas las necesidades operativas de la tienda, desde la manipulación de productos frescos hasta la atención al cliente.

Las vacantes incluyen posiciones en la gestión de la tienda, la supervisión de departamentos especializados y la interacción directa con el público.

Entre los roles disponibles se encuentran:

Liderazgo y gestión: Gerentes y subgerentes de departamento.

Servicio especializado: Empleados para las áreas de carnes, mariscos, charcutería, panadería, vitaminas y cuidado corporal.

Operaciones de tienda: Personal para la recepción y manejo de inventario (Receptor y Receptor de respaldo).

Atención al cliente: Cajeros, Anfitriones de autopago y Empleados de cortesía.

Administración y Comercialización: Coordinador de esquemas, Coordinador de escaneo, Escáner de respaldo y Embajador de ventas.

Los interesados en formar parte del equipo de la nueva sucursal están invitados a presentar su solicitud a través de la sección de 'Careers' en el sitio web oficial de la empresa.

Compromiso con el mercado californiano

Con la apertura en San Leandro, Sprouts Farmers Market eleva su número de tiendas en California a 157, manteniendo el estado como el de mayor concentración de sus supermercados, albergando cerca del 33% de su presencia total en el país.

Además, la cadena proyecta inaugurar otras cinco sucursales en la región antes de que concluya 2025, lo que se traduce en cientos de oportunidades laborales adicionales para los locales.

De acuerdo con La Nación, el calendario de aperturas en el estado es denso para lo que resta del año, con tiendas planeadas en:

Apple Valley: 10 de octubre de 2025 (19439 Bear Valley Rd.).

Hacienda Heights: 7 de noviembre de 2025 (2060 S. Hacienda Blvd.).

Fresno: 7 de noviembre de 2025 (245 S. Clovis Ave.).

Los Ángeles: 14 de noviembre de 2025 (1433 Glendale Blvd.).

Además de estas nuevas ubicaciones, la compañía anunció la construcción de un nuevo centro de distribución en California, un movimiento logístico estratégico diseñado para dar soporte a más de 95 tiendas en la región sur y reafirmar su sólida inversión en el mercado californiano.

