California está a punto de eliminar esta licencia de conducir para migrantes: ¿Qué debes hacer?

Suscríbete a nuestros canales

El estado de California aplica las mismas y rigurosas normativas de tránsito a todos sus conductores, incluidos los miles de migrantes indocumentados que obtuvieron la licencia AB 60.

Este permiso, que permite conducir sin requerir prueba de presencia legal en Estados Unidos, no exime a sus titulares de las responsabilidades viales.

Según El Cronista, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) mantiene la facultad de suspender o revocar cualquier licencia por acumulación de infracciones o por conductas graves.

Esto demuestra que la ley AB 60 solo facilita la conducción, pero no otorga inmunidad ante las leyes de tránsito.

Esta uniformidad de reglas es importante para garantizar la seguridad en las carreteras de California, el estado con la mayor cantidad de vehículos registrados del país, superando los 30 millones.

Infracciones y puntos

El DMV clasifica a un conductor como negligente y sujeto a suspensión de licencia al acumular un número específico de puntos en su historial en plazos determinados.

Cada infracción de tránsito o accidente con responsabilidad suma puntos al registro. Específicamente, el DMV suspende la licencia si un conductor alcanza: 4 puntos en 12 meses, 6 puntos en 24 meses, u 8 puntos en 36 meses.

Además, el manual oficial de California 2025 establece que ciertos actos son tan graves que provocan la pérdida automática e inmediata de la licencia.

Estos incluyen conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI), participar en competencias automovilísticas ilegales (street racing), y causar accidentes con fuga (hit-and-run) con personas lesionadas.

Sanciones adicionales

La normativa de tránsito californiana también contempla una serie de motivos adicionales para la suspensión de una licencia, más allá de la conducción temeraria.

Por ejemplo, el DMV puede suspender el permiso de conducir a quien no se presenta a la corte tras recibir un ticket o a quien circula con una patente ilegible o alterada.

Una advertencia particularmente relevante es que permitir que un conductor sin licencia maneje el vehículo puede acarrear una retención del automóvil por 30 días.

Los conductores menores de 18 años enfrentan un sistema de sanciones aún más estricto: acumular tres incidentes en un año provoca la suspensión de su licencia provisional por seis meses.

También un periodo de prueba de un año. La detección de consumo de alcohol o drogas en este grupo resulta en la revocación inmediata del permiso.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube