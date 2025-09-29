Errores que te pueden costar la visa: el código de vestimenta que todo solicitante debe conocer

Suscríbete a nuestros canales

Elegir la ropa adecuada para una entrevista de visa estadounidense puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar fuera del proceso.

Según abogados migratrorios, el código de vestimenta no es un detalle menor: proyecta respeto, credibilidad y preparación ante el oficial consular.

Aunque muchos creen que basta con llevar los documentos, expertos advierten que la imagen personal influye en la percepción del solicitante. Por eso, evitar errores comunes es clave.

Código de vestimenta: ¿cuáles son las reglas y los fallos más frecuentes?

El código de vestimenta ideal no exige traje ni corbata, pero sí limpieza, sobriedad y coherencia con el contexto. Josh Goldstein, abogado migratorio, recomienda pantalones bien presentados, camisa limpia y zapatos discretos.

Entre los errores más comunes destacan: ropa informal, estampados llamativos, prendas con mensajes ideológicos, logotipos visibles, accesorios excesivos y fragancias intensas. También se desaconsejan sombreros, gorras y gafas oscuras.

¿Por qué importa cómo te vistes?

El oficial consular evalúa más que tu documentación. Observa tu comportamiento, tu lenguaje corporal y la coherencia entre lo que declaras y cómo te presentas. Vestir adecuadamente refuerza tu credibilidad.

Según el Departamento de Estado, el formulario DS-160 es clave en la entrevista. Sin embargo, la imagen que proyectas puede influir en la interpretación de tus respuestas.

Consejos prácticos para tu cita

Evita ropa demasiado ajustada o muy holgada. Opta por colores neutros y evita estampados extravagantes. Cuida tu higiene personal y mantén un aspecto ordenado.

No uses sandalias, camisetas con slogans ni accesorios que distraigan. Si tienes dudas, elige un estilo semiformal que te haga sentir seguro y respetuoso.

Vestirse para una cita de visa es como prepararse para una entrevista laboral. La clave está en mostrar seriedad sin exagerar. Tu ropa debe hablar bien de ti.

