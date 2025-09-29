¿Busca hacer un regalo creativo y delicioso? Los arreglos frutales son una alternativa económica en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se acerca una fecha especial para un ser querido siempre se busca hacer un obsequio que resulte especial y creativo, pero son aún más apreciados cuando además son deliciosos, por lo que elegir los arreglos frutales puede convertirse en el regalo perfecto.

En Caracas existen varios establecimientos que se dedican a vender arreglos y decoraciones, muchos de ellos ofrecen alternativas más tradicionales como los ramos de flores; sin embargo, otros tienen disponibles opciones más creativas e innovadoras como los arreglos con frutas.

Este tipo de detalles resulta muy beneficioso. En primer lugar, es un detalle hermoso, con decoraciones atractivas, pero a esto se suma que es una opción nutritiva y deliciosa. Además, pueden ser más duraderos que las tradicionales flores.

¿Dónde adquirir arreglos frutales en Caracas?

En la capital existen varias opciones donde se pueden adquirir arreglos frutales, una de ellas es el negocio Ramos y Frutas, ubicado en el Centro Comercial Lago de Catia.

Ramos y Frutas tiene disponibles varias decoraciones con frutas, las más asequibles cuestan $ 15 y consta de un vaso lleno de fresas cubiertas con chocolates.

También ofrecen una caja de 12 fresas decoradas con cubierta de chocolate con leche o blanco, según su preferencia, que cuesta $ 18.

Mientras que los ramos de frutas variadas se consiguen desde los $ 23. Este negocio también hace entregas en distintas zonas de Caracas por un costo adicional, esto lo puede consultar a través de su contacto de WhatsApp +58 412 6044053.

