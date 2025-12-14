Caricuao recibe beneficios: rehabilitan dos residencias en la UD3 con canchas y parques

Suscríbete a nuestros canales

Los habitantes de la UD3 de Caricuao, en el municipio Libertador de Caracas, han recibido la rehabilitación integral de las residencias Don Tito Salas y Rómulo Gallegos.

Walter Gavidia, presidente de la Corporación Juntos Todo Es Posible, recordó que estas obras son un reconocimiento del Ejecutivo Nacional a la masiva participación de las comunas en los recientes procesos electorales de 2025.

Rehabilitan dos residencias en la UD3 con canchas y parques

Gavidia explicó que los trabajos se realizaron entre agosto y noviembre del año en curso, siguiendo un proyecto planteado por la Comuna Ecosocialista Zoológico UD3-CC2.

La recuperación, parte de una Agenda Concreta de Acción (ACA), incluyó: Rehabilitación total de fachadas, reconstrucción y pavimentación de estacionamiento, construcción de parque infantil y áreas biosaludables, reparación completa de sistemas de bombas de aguas y demás servicios públicos, ductos de basura nuevos y reparación de tuberías, incluyendo rehabilitación de aguas blancas y negras.

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) por Caracas, Walter Gavidia, destacó que este proyecto ejemplifica una nueva forma de trabajo:

"Se acabó la gestión pública aislada o particular de un ministerio, aquí estamos todos, de la mano con los consejos comunales", dijo, según refiere una NDP.

