Ingreso de Guerra Económica diciembre 2025: últimos detalles del próximo pago

En las próximas horas, el Ejecutivo venezolano comenzará a pagar el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de diciembre de 2025.

Esta bonificación especial es complemento del salario mínimo en Venezuela y se prevé que llegue con un nuevo ajuste.

Ingreso de Guerra Económica diciembre 2025

Este ingreso, cuyo monto varía mensualmente conforme al incremento de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), se asigna en diferentes fechas según el sector.

A través de sus redes sociales, IVSS Pensionados de Venezuela compartió el posible cronograma según el histórico de asignaciones.

Trabajadores activos de la administración pública que reciben el cestaticket: 15 de diciembre, cobrarán 120 dólares indexados (31.000 bolívares aproximadamente, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV)).

Personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket: entre el 17 y 18 de diciembre, cobrarán 112 dólares indexados (28.900 bolívares aproximadamente).

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: 22 de diciembre: cobrarán 50 dólares indexados (12.900 bolívares aproximadamente, según la tasa del Banco Central de Venezuela).

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

¿Pagarán Ingreso de fin de año diciembre 2025?

Los trabajadores activos de la administración pública están a la espera del pago del "Ingreso de fin de año" diciembre 2025, a través del Sistema Patria.

La asignación pasada coincidió con el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica.

Sobre la fecha exacta del pago, ninguna autoridad lo ha especificado ni confirmado para este mes de diciembre, hasta el momento. Sin embargo, se espera que sea entregado próximamente.

