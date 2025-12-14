Miami Beach revoluciona la movilidad: ¿Podrás evitar el tráfico al usar lanchas?

Suscríbete a nuestros canales

Miami Beach impulsa una propuesta ambiciosa que busca transformar la manera en que los residentes y visitantes se desplazan: trasladar a las personas por el agua.

El plan contempla la creación de un sistema de transporte acuático que conecte Miami con Miami Beach y establezca una ruta continua entre South Beach y North Beach, ofreciendo una alternativa práctica al tránsito terrestre congestionado.

El proyecto forma parte de la visión del alcalde Steven Meiner, quien trabaja en esta iniciativa desde 2020. Durante eventos como Art Basel, la ciudad ya implementó shuttles acuáticos gratuitos, mostrando avances concretos y permitiendo evaluar la viabilidad de la propuesta ante miles de usuarios.

Los resultados preliminares apuntan a una aceptación positiva por parte de residentes y turistas, quienes buscan formas más rápidas y sostenibles de moverse por la zona costera.

Primeros pasos y fechas clave

La primera fase del servicio está diseñada para quienes realizan traslados diarios entre Miami y Miami Beach, con un inicio proyectado para febrero de 2026.

El modelo se inspira en sistemas exitosos de transporte acuático presentes en ciudades internacionales como Londres y Nueva York, donde los ferries y lanchas ofrecen un flujo continuo de pasajeros y reducen significativamente la congestión urbana.

El presupuesto inicial del proyecto ya cuenta con fondos locales y una subvención del FDOT (Departamento de Transporte de Florida).

Sin embargo, los expertos y autoridades destacan que la expansión completa y la consolidación de una red regional requerirán coordinación y financiamiento conjunto entre el Condado de Miami-Dade, la Ciudad de Miami y agencias estatales.

Experiencia innovadora

La colaboración interinstitucional será clave para garantizar que el sistema acuático funcione de manera eficiente, segura y accesible para todos los usuarios.

Con esta propuesta, Miami Beach busca no solo mejorar la movilidad, sino también ofrecer una experiencia innovadora y sostenible que conecte a la comunidad por vías acuáticas, aliviando el tráfico terrestre y ampliando las opciones de transporte en una de las zonas más concurridas de Florida.

