Organizaciones latinas estallan contra Telemundo y Univisión por publicidad de ICE: ¿Qué pasó en Miami?

Suscríbete a nuestros canales

Organizaciones latinas y de derechos humanos protestaron este miércoles en Miami para exigir a Telemundo y Univision que retiren los anuncios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dirigidos contra los migrantes.

Los activistas calificaron a ambas cadenas de “hipócritas” por difundir mensajes que consideran intimidatorios mientras promueven campañas navideñas centradas en la unidad familiar.

La manifestación se llevó a cabo frente a un centro del ICE en Miramar, en el condado Broward, donde líderes comunitarios denunciaron presuntos abusos y condiciones “deplorables” dentro de la instalación.

Carlos Naranjo, codirector de Semillas Colombia y uno de los organizadores de la protesta, aseguró que los mensajes televisivos contribuyen al miedo y la estigmatización de las comunidades migrantes.

Señaló que los anuncios se transmiten en horarios de alta audiencia y se intercalan entre novelas y eventos deportivos, lo que, a su juicio, normaliza un discurso de persecución. “Salen diciendo: ‘vamos a cazarlos, vamos a enjaularlos y vamos a deportarlos’”, afirmó.

Activistas denuncian impacto y lanzan una campaña nacional

Los manifestantes forman parte de la iniciativa ‘Semana nacional de acción: Apaga el odio’, una campaña coordinada que incluye movilizaciones en Los Ángeles, Orlando y Nueva York.

El objetivo es presionar a las principales cadenas hispanas de Estados Unidos y a las autoridades migratorias para frenar lo que consideran una estrategia de intimidación contra millones de familias inmigrantes. Las acciones continuarán hasta el sábado, con plantones en sedes de canales y oficinas del ICE.

Los anuncios en cuestión incluyen mensajes en los que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exhorta a los migrantes a autodeportarse a cambio de beneficios o advierte a quienes buscan ingresar al país que “ni lo piensen”, alegando que “los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”.

Los activistas sostienen que estos mensajes criminalizan a personas que huyen de la violencia o buscan mejores oportunidades.

Las organizaciones insistieron en que la comunidad latina depende de Telemundo y Univision como fuentes informativas y de entretenimiento, por lo que consideran inaceptable que ambas plataformas amplifiquen una campaña que, a su juicio, promueve el miedo en plena temporada navideña.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube