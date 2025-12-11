¡Alerta Inameh! Lluvias fuertes se esperan sobre estas regiones en las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que el clima en Venezuela para este jueves 11 de diciembre tendrá nubosidad parcial, pero con un incremento de la inestabilidad atmosférica a partir de la tarde.

Por lo que el Inameh prevé, lluvias o lloviznas aisladas en la mañana y precipitaciones de intensidad variable en la noche, afectando principalmente al sur, oriente y occidente del país.

Lluvias fuertes se esperan sobre estos estados para las próximas horas

De acuerdo con el pronóstico que detalla cómo evolucionarán las condiciones a lo largo de la jornada, predominará en gran parte del país la nubosidad parcial de tipo estratiforme, con bajas probabilidades de precipitaciones en general.

Sin embargo, se esperan algunas lluvias o lloviznas en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Miranda, Apure, Mérida y la zona del Lago de Maracaibo.

Mientras que sobre la Gran Caracas, se estima nubosidad fragmentada en la mañana, con lluvias o lloviznas dispersas.

No obstante, en horas de la tarde se estima un incremento de la nubosidad con algunas precipitaciones de intensidad variable.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche según el Inameh?

Durante la tarde y la noche, se prevé un incremento de áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Monagas, Anzoátegui, Sucre, sur de Bolívar, Amazonas, oeste de Apure, Barinas, este de Falcón, Los Andes y partes del Zulia.

Por otra parte, el Inameh advierte que no se descartan algunas lloviznas dispersas en las áreas montañosas de la Región Central.

Además, para las próximas seis horas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología predice en gran parte del país nubosidad parcial de tipo estratiforme y bajas probabilidades de precipitaciones.

Al respecto, habrá algunas lluvias o lloviznas aisladas, especialmente en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Miranda, Apure, Mérida y Lago de Maracaibo.

También visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube