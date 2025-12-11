¿Cuánto gana el gobernador de Florida? Estas son las actividades extras de DeSantis para ser millonario

Suscríbete a nuestros canales

La remuneración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha sido objeto de debate debido a su alta exposición política en Estados Unidos. De acuerdo con los registros oficiales y la información pública disponible, el salario DeSantis como gobernador se establece alrededor de US$141.400 anuales.

Esta cifra ha permanecido estable en los últimos años, pero contrasta notablemente con los sueldos percibidos por los gobernadores de otros estados de gran tamaño en el país.

Estado Gobernador Población del estado Salario Anual ($) Diferencia Nueva York Kathy Hochul 20.2 millones $250.000 +$108.600 California Gavin Newsom 38.9 millones $218.556 +$77.156 Texas Greg Abbott 30.5 millones $153.750 +$12.350 Florida Ron DeSantis 22.6 millones $141.400 — Pensilvania Josh Shapiro 13.0 millones $217.430 +$76.030 Illinois J.B. Pritzker 12.5 millones $201.900 +$60.500

Incluso dentro de la estructura administrativa de Florida, existen cargos de menor rango que devengan un ingreso superior al del propio gobernador, una situación que suele generar cuestionamientos entre los analistas políticos y la opinión pública.

El éxito editorial como fuente principal de ingresos

Además de su sueldo oficial como funcionario público, una parte significativa del patrimonio de Ron DeSantis proviene de su actividad como autor. Su libro, “The Courage to Be Free”, publicado por la editorial HarperCollins, se convirtió en un éxito de ventas y transformó sus finanzas personales.

Los formularios de divulgación financiera del gobernador revelan que en 2022 recibió un anticipo editorial cercano a US$1.25 millones. Este pago fue el factor principal que impulsó el crecimiento de su patrimonio neto en un corto periodo. Posteriormente, en 2023 y 2024, continuó recibiendo pagos anuales vinculados al mismo contrato editorial, los cuales rondaron los US$625.500 cada año. Este acuerdo, basado en regalías y ventas, consolidó la obra literaria como su principal fuente de ingresos fuera de la administración pública.

Composición del patrimonio neto

Gracias a estos ingresos no gubernamentales, el patrimonio neto de Ron DeSantis superó los US$2 millones. Al analizar sus declaraciones financieras estatales más recientes, correspondientes a 2024, se observa que no ha reportado otras fuentes importantes de ingresos.

Los documentos tampoco incluyen propiedades inmobiliarias significativas, grandes inversiones o carteras de acciones relevantes. Esto indica que el incremento en su situación patrimonial se atribuye casi exclusivamente al rendimiento económico de su éxito editorial.

