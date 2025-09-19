Oportunidad laboral: Ron DeSantis anuncia la creación de 850 nuevos empleos en Florida

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que la empresa de tecnología ServiceNow abrirá un nuevo centro en West Palm Beach

En un post en su cuenta de X, Ron DeSantis celebró el crecimiento económico de Florida y dio la bienvenida a la compañía.

El gobernador aseguró que la empresa se convertirá en uno de los empleadores más importantes del condado de Palm Beach. "Florida continúa liderando en oportunidades económicas", dijo.

¿Cómo será el nuevo centro?

El nuevo centro, llamado AI Institute, se enfocará en la innovación de productos y el desarrollo de inteligencia artificial empresarial.

El espacio buscará ayudar a las startups a crecer y asistir a las empresas de tecnología emergentes. El objetivo es reducir la brecha de talento y capacitar a las organizaciones para que lideren en la era de la IA.

La empresa de tecnología ServiceNow abrirá un nuevo centro en West Palm Beach y generará 850 nuevos empleos. El gobernador aseguró que "el enfoque de Florida funciona" por su economía de bajos impuestos, buena infraestructura, y clima empresarial positivo.

¿Qué otros datos se saben de la economía de Florida?

La administración de DeSantis afirmó que Florida tiene la mejor economía de Estados Unidos por tres años consecutivos, según CNBC.

Además, Lightcast, la fuente primaria de datos, indica que el estado ocupa el primer puesto en atraer y desarrollar talentos, y es la mejor en la creación de nuevas empresas.

