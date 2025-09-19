¿Es una amenaza para el estado de Florida? La tormenta tropical Gabrielle se fortalece en el Atlántico

Suscríbete a nuestros canales

La tormenta Gabrielle ha mantenido su intensidad durante la noche del jueves y sigue en camino de fortalecerse hasta alcanzar la categoría de huracán, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC). Gabrielle representa el segundo huracán potencial de la temporada 2025 en el Atlántico.

Pronóstico de Gabrielle como huracán

El NHC reporta que Gabrielle mantiene vientos sostenidos de aproximadamente 50 millas por hora y se encuentra en proceso de intensificación. Se prevé que para el domingo o inicios de la próxima semana, Gabrielle alcance vientos de hasta 105 millas por hora, lo que la convertiría en un huracán de categoría 1. Está previsto que continúe desplazándose por el Atlántico, alejándose del Caribe y también de Florida.

Una funcionaria del NHC declaró:

"Las personas que se han mudado hacia el sur de la Florida tienen que saber que estamos en una zona que puede ser afectada por ciclones tropicales... Los nuevos residentes, o nuevas generaciones que están viviendo en estos lugares, pues tienen que prestar atención a toda la información que emite el Centro Nacional de Huracanes, porque vivimos en un área donde afectan los ciclones tropicales en esta época del año", afirmó.

Trayectoria prevista y efectos en Florida

Según la trayectoria estimada, Gabrielle se mantendrá alejada de la costa de Florida. Aunque la tormenta cubre una extensa área, su distancia será suficiente para que Florida no experimente los impactos directos de este fenómeno, es decir, no se esperan vientos huracanados ni lluvias fuertes en ese estado. Se contempla que Gabrielle pueda aproximarse al este de Bermudas en lugar de ingresar hacia las zonas continentales.

