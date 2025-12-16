Elecciones presidenciales en Colombia: Paloma Valencia es elegida como candidata del principal partido opositor

Suscríbete a nuestros canales

El partido colombiano Centro Democrático (CD), fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, anunció este lunes a su candidata oficial para las elecciones presidenciales de mayo. La elegida es la actual senadora conservadora, quien intentará ser la primera mujer en lograrlo en el vecino país.

La decisión se tomó después de que Valencia, una de las figuras más cercanas al exmandatario, superara en dos estudios de opinión a sus compañeras de bancada y también congresistas, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Uno de los sondeos se realizó a ciudadanos en general y el otro, a los miembros activos del partido.

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, fue el encargado de hacer público el anuncio desde un salón del Congreso de la República, en un evento que comenzó con una hora de retraso, siendo citado inicialmente a las 5:00 p.m., hora colombiana, informó El País.

“Yo tengo esta candidatura, y aparecerá mi nombre, pero pertenece a tres mujeres, María Fernanda, Paola y yo,” dijo Valencia tras ser elegida, quien elogió a su competencia interna.

Otras opciones que se manejaban

La postulación de Valencia llega luego de un extenso proceso de selección que incluyó la renuncia del senador Andrés Guerra Hoyos y la aspiración frustrada de Miguel Uribe Londoño, además de haber sido antecedido por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

En su discurso, la candidata abordó los temas tradicionales de su partido, como la seguridad y la defensa de la propiedad privada. No obstante, también integró temas como el medio ambiente, la desigualdad y los sistemas de cuidados para las mujeres.

Inconformidades en la selección de Valencia

A pesar del llamado a la unión, surgieron las primeras inconformidades públicas. A la salida del acto, la senadora María Fernanda Cabal solicitó hacer públicos los resultados detallados de las encuestas para garantizar la transparencia.

“Por respeto a los colombianos que nos han acompañado, por la transparencia que exige la democracia, es necesario que se haga pública la auditoría,” instó Cabal.

Por su parte, el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje de apoyo a la vallecaucana: “A la doctora Cabal, un mensaje afectuoso y patriótico: hay más futuro que pasado, generala.”

