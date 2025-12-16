Peligra sede en Venezuela de la Serie del Caribe: México, Puerto Rico y RD anuncian que no participarán

Suscríbete a nuestros canales

La realización de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela podría verse en peligro luego de que la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) confirmara este lunes que Puerto Rico, República Dominicana y México notificaran que no están en condiciones de asistir al país al alegar "situaciones externas".

Esta decisión se presenta a poco más de un mes para el inicio del campeonato, generando interrogantes sobre la continuidad de la Serie en suelo patrio, y que se disputará desde el 1 al 7 de febrero, informó Meridiano.

La LVBP había ratificado la sede

La noticia surge días después de la ratificación de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) de su compromiso para organizar el prestigioso torneo.

Aseguró además que contaban con las condiciones necesarias para recibir a los países invitados, tal como ocurrió en 2023 en el Monumental Simón Bolívar y en el Fórum de La Guaira.

Proceso de revisión y posibles alternativas

En tal sentido, la CBPC indicó que la comunicación recibida por parte de los miembros ausentes se manejó con profesionalismo y "en un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación".

La Confederación agregó que actualmente se encuentra en un proceso de revisión profunda de la situación de la sede, pues la directiva está "evaluando la situación y considerando las distintas alternativas disponibles".

