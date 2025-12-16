Atención inmigrantes: estas son las condiciones al solicitar la salida voluntaria de Chile

Suscríbete a nuestros canales

Se ha emitido una advertencia importante dirigida a los inmigrantes que ingresaron a Chile por un paso no habilitado y que posteriormente deciden acogerse al mecanismo de Salida Voluntaria.

Expertos en asesoría migratoria enfatizan las consecuencias administrativas de esta decisión, según la Ley de Migración y Extranjería (Ley 21.325).

Consecuencia del trámite

La Salida Voluntaria no implica un "perdón" o una amnistía de la falta migratoria cometida.

La Salida Voluntaria es un mecanismo que permite al extranjero salir de Chile de forma controlada y segura (generalmente en avión), pero no es una figura de regularización de la falta previa.

La solicitud y ejecución de la salida voluntaria conlleva una Prohibición de Ingreso a Chile. El formulario de declaración de egreso del país lo indica de forma explícita.

La Policía de Investigaciones (PDI) registrará que la salida fue voluntaria, pero también se dejará constancia del ingreso irregular.

Implicaciones Legales

Es crucial diferenciar las sanciones penales de las administrativas:

El extranjero NO queda con sanción penal (no tendrá antecedentes penales). Sin embargo, SÍ queda con una sanción administrativa.

La consecuencia práctica es una prohibición de volver a ingresar a Chile por un periodo que, según la práctica, suele ser de 5 a 10 años, dependiendo de la evaluación de cada caso particular.

Si una persona planea acogerse a este mecanismo, es indispensable que esté informada sobre las consecuencias a largo plazo.

Se recomienda encarecidamente asesorarse legalmente con expertos en migración para comprender todas las opciones y las implicaciones de la salida voluntaria.

