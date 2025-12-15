Lo detuvieron por una infracción de tránsito y ahora podría ser deportado: encierran a joven venezolano en retén del ICE

Suscríbete a nuestros canales

Un joven venezolano, de 18 años de edad, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras cometer una infracción de tránsito.

De acuerdo con la publicación de Utahzolanos, el muchacho responde al nombre de Jeremy Jackson Castillo Martínez. Su madre, Amanda Martínez, relató lo ocurrido al medio digital.

Según la mujer, Jeremy es originario de Mérida y vive en Estados Unidos desde 2022, cuando emigró junto a su papá. Luego, su mamá y su hermano menor también llegaron hasta ese país.

El venezolano se preparaba para ir a la universidad

El joven venezolano se dedicaba a estudiar y estaba a punto de graduarse de la High School de Ogden; se preparaba para ir a la Universidad en 2026 y continuar con su proceso de Asilo.

Sin embargo, el pasado viernes, 5 de diciembre, cometió un error del cual se arrepiente. Jeremy excedió la velocidad mientras manejaba su carro. A pesar de que tenía al día su póliza y también su permiso de conducir, oficiales de la High Patrol lo detuvieron por su infracción y lo llevaron a la sede policial.

Cerca de una hora después de su detención, agentes del ICE llegaron hasta el sitio y le informaron que ahora se encargarían de su caso.

ICE le ofreció firmar una "salida voluntaria"

Esta semana, el joven venezolano fue trasladado desde Utah hasta Arizona a un centro de detención. Se pudo conocer que, presuntamente, los oficiales le ofrecieron que firmara su salida voluntaria. No obstante, Jeremy manifestó que puede regresar a Venezuela.

Ahora, el muchacho espera su audiencia preliminar ante un juez de inmigración.

"No piensen que solo están deteniendo a personas con un expediente criminal amplio, con órdenes de deportación y que no aportan nada positivo al país. Mi hijo no es un criminal. Cometió ese error del cual no se siente orgulloso, y esa falta a la ley, quizás por la imprudencia de la misma juventud, le costó ahora la libertad. Decidí hacer público su caso para alertarlos. No piensen que no les podría pasar. Tenemos abogado y seguiremos apoyándolo como familia. Hablen con sus hijos para que no cometan este tipo de errores", manifestó Amanda Martínez.

