ICE lanza este dispositivo: médicos advierten que la vigilancia constante compromete la salud de los inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha aumentado significativamente su enfoque en el rastreo de migrantes, introduciendo un dispositivo de monitoreo que, aunque se presenta como una opción menos invasiva que los grilletes electrónicos, ha suscitado serias preocupaciones, especialmente entre las mujeres embarazadas.

Este dispositivo, conocido oficialmente como VeriWatch y producido por BI Inc. (una subsidiaria de GEO Group), sigue la ubicación de los participantes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como parte del programa de Alternativas a la Detención (ATD) de ICE.

¿Quiénes son los inmigrantes más afectados por esta medida del ICE?

La controversia se origina directamente de la política interna de ICE. Un memorando de la agencia indica a su personal que deben asignar monitores de tobillo a casi todos los que están inscritos en el programa ATD.

Sin embargo, la única excepción oficial son las mujeres embarazadas, a quienes, en lugar de eso, se les pide que usen el reloj inteligente VeriWatch, según lo reportó inicialmente The Guardian en diciembre de 2025.

A pesar de que parece un "smartwatch" común, la VeriWatch es en realidad un dispositivo de sujeción que el usuario no puede quitarse. Esto ha generado una gran preocupación entre los profesionales de la salud.

Trabajadores de hospitales en Colorado han expresado su inquietud, señalando a The Guardian que, en situaciones de emergencia, como un parto, no siempre hay tiempo para esperar la aprobación de ICE o de un agente autorizado de BI para quitar el dispositivo. Este retraso podría poner en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé.

¿Qué dicen las autoridades y organizaciones proinmigrantes?

Los funcionarios de ICE sostienen que el reloj de muñeca, que incorpora tecnología GPS y ofrece funciones de mensajería y reconocimiento facial, según comunicados de prensa de ICE sobre el programa ATD, es una opción "menos intrusiva" y más económica que la detención tradicional.

De hecho, la agencia ha declarado en directrices oficiales (como la Directiva 11032.4 de julio de 2021) que, en general, no detendrá a mujeres embarazadas, en posparto o lactantes, a menos que las leyes lo exijan o haya "circunstancias excepcionales”, indican documentos del Departamento de Seguridad Nacional.

Sin embargo, organizaciones como la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) han creado una plataforma confidencial de seguimiento llamada "Detention Pregnancy Tracker" para recopilar informes en tiempo real sobre las condiciones y el trato de mujeres embarazadas y lactantes bajo la supervisión de ICE, subrayando la necesidad de transparencia ante los riesgos de salud conocidos.

La implementación del dispositivo VeriWatch en un grupo tan vulnerable resalta la tensión entre los objetivos de cumplimiento de la agencia y la protección de los derechos humanos.

Los defensores de los migrantes critican que el uso de estos dispositivos de vigilancia invasiva convierte al programa ATD en una forma alternativa de detención, en lugar de ofrecer una verdadera alternativa comunitaria.

