¿Habrá clases? Escuelas de Filadelfia retrasan la apertura por frío extremo

Las escuelas de Filadelfia iniciaron la jornada con retraso este lunes 15 de diciembre mientras la ciudad enfrenta las secuelas de una tormenta de nieve y un intenso frío invernal.

La medida busca dar margen adicional a estudiantes, familias y personal escolar para movilizarse con mayor seguridad tras el temporal que afectó a la región durante el fin de semana.

El Distrito Escolar de Filadelfia confirmó que todas las escuelas públicas, incluidos los Centros de Primera Infancia y el Centro Educativo Dr. Constance E. Clayton, operarán con un retraso de dos horas.

La decisión también se extiende a las escuelas secundarias arquidiocesanas y a las escuelas primarias católicas de la ciudad, que ajustaron sus horarios ante las condiciones climáticas adversas.

Medidas especiales para estudiantes y personal

En un comunicado oficial, un portavoz del distrito explicó que los estudiantes que lleguen tarde debido al clima no serán marcados como retraso y que las ausencias podrán justificarse mediante una nota de padres o tutores.

El personal escolar que enfrente demoras también contará con tardanzas justificadas, una medida destinada a reducir riesgos durante los desplazamientos matutinos.

Las autoridades escolares informaron además que todas las actividades al aire libre programadas para el lunes se trasladarán a espacios cerrados, como parte de los ajustes operativos ante las bajas temperaturas que afectan a la ciudad y sus alrededores.

Nieve acumulada y frío extremo

Entre la noche del sábado y la mañana del domingo, varios centímetros de nieve cubrieron amplias zonas del área metropolitana de Filadelfia.

Aunque las calles ya fueron despejadas en gran parte, el problema principal ahora es el frío extremo que se mantiene sobre la región.

Los pronósticos indican que las temperaturas descenderán hasta -10 °C durante la noche del domingo, con una sensación térmica bajo cero en toda el área.

Para el lunes, se esperan máximas cercanas a los -1 °C, pero con una sensación térmica que rondará nuevamente los -10 °C a lo largo del día.

Las autoridades recomiendan a las familias tomar precauciones adicionales durante la mañana, especialmente en aceras congeladas y paradas de transporte escolar, mientras continúan las labores de limpieza tras la tormenta.

