Comienza el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica; ¿cuántos bolívares son los 120 dólares indexados?

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 15 de diciembre, se comenzó a pagar el Ingreso Contra la Guerra Económica a los trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket.

Aunque el monto exacto puede variar según la tasa del BCV, la referencia para este sector es la más alta.

Comienza el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica

Esta bonificación especial es complemento del salario mínimo en Venezuela.

La entrega del bono se realizará de manera directa y gradual, con la confirmación de la asignación a través de mensaje de texto (número corto 3532) y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo con el Sistema Patria y sus canales aliados, el monto otorgado es de 32.400,00 bolívares.

Pasos para afiliar una cuenta bancaria en Patria

Inicie sesión en el Sistema Patria. Acceda a la sección "Monedero". Seleccione la opción "Bancos". Haga clic en "agregar cuenta".. Ingrese los datos de la cuenta: Deberá seleccionar el banco al que corresponde su cuenta.

Ingrese el Número de Cuenta de 20 dígitos. Importante: La cuenta debe estar a su nombre, es decir, debe ser el titular de la cuenta en el banco. Acepte y Verifique: Confirme que los datos son correctos y guarde la información.

El sistema Patria puede solicitarle una confirmación de seguridad a través del correo electrónico o un código de autenticación.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube