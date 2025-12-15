¡Nueva York activa el código azul! Ofrecen refugio a personas sin hogar por el frío extremo: así estarán las temperaturas estas semana

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York ha activado el protocolo de emergencia conocido como Código Azul debido a las temperaturas extremadamente bajas que están afectando la región, lo que pone en riesgo a la población, especialmente a las personas sin hogar.

El Departamento de Servicios para Personas Sin Hogar (DHS) pone en marcha esta alerta crucial cuando el termómetro baja a 32°F (0°C) o menos, o si la sensación térmica cae por debajo del punto de congelación.

Este protocolo asegura que nadie que busque refugio sea rechazado, abriendo de inmediato y durante 24 horas todos los centros de acogida y refugios disponibles.

Las autoridades municipales están intensificando los equipos de alcance para personas sin hogar, buscando activamente a quienes están en la calle y ofreciéndoles transporte seguro a los centros de calentamiento.

El Código Azul es una respuesta vital de la ciudad para prevenir casos de hipotermia y congelaciones en medio de esta ola de frío.

Los ciudadanos pueden llamar al 311 o al 212-639-9675 para reportar a personas que necesiten asistencia urgente.

Temperaturas gélidas persisten, ¿vuelve la nieve a Nueva York?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) reporta que las condiciones gélidas continúan dominando el clima en la ciudad de Nueva York.

Aunque las fuertes nevadas que afectaron a la región central y oeste de Nueva York disminuyen su intensidad en la Gran Manzana, se mantiene la posibilidad de precipitaciones ligeras en forma de nieve o aguanieve al inicio de la semana.

¿Cómo estarán las tempraturas esta semana en Nueva York?

La semana presenta un patrón de frío persistente con un ligero ascenso de las temperaturas hacia el final, según los datos de pronóstico:

Lunes (15/12): Máxima: 30°F, mínima: 23°F. Frío intenso con sensación térmica significativamente más baja.

Martes (16/12): Máxima: 32°F, mínima: 29°F. Las temperaturas se mantienen en el punto de congelación.

Miércoles (17/12): Máxima: 44°F, mínima: 32°F. El primer repunte, superando el punto de congelación.

Jueves (18/12): Máxima: 50°F, mínima: 45°F. El día más templado de la semana, con incremento de nubosidad.

Viernes (19/12): Máxima: 53°F, mínima: 26°F. Un brusco descenso nocturno reintroduce el frío extremo.

El NWS advierte a los neoyorquinos que el riesgo de hipotermia y los vientos gélidos persisten.

A pesar de que la probabilidad de fuertes nevadas es baja para el área metropolitana esta semana, la persistencia de las bajas temperaturas exige extremar precauciones, vestir varias capas de ropa y limitar la exposición al exterior.

Las autoridades instan a la población a revisar a vecinos ancianos y vulnerables para asegurar su acceso a calefacción y abrigo.

