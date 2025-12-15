Beneficios SNAP 2026: revise el calendario oficial de pagos de enero en tu estado

Suscríbete a nuestros canales

Los beneficiarios del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ya tienen sus ojos puestos en su próximo pago, conoce en qué fechas puedes recibir tu dinero, dependiendo del estado en el que residas.

Siendo principal programa del país, SNAP, proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.

El ingreso permite costear alimentos esenciales para la salud y el bienestar, como lo indica el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA).

Entonces, se ha dado a conocer que USDA ha confirmado que los beneficios del mes de diciembre se distribuirán según el cronograma mensual base estadal.

Se debe recordar que este beneficio económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable habilitada en su estado.

Fechas de pagos por estado para beneficiarios SNAP en enero 2026

Puede confirmar las ventanas de tiempo de pago habilitadas por estado en la siguiente lista:

Alabama: del 4 al 23 de enero

Alaska: 1 de enero

Arizona: del 1 al 13 de enero

Arkansas: del 4 al 13 de enero

California: del 1 al 10 de enero

Colorado: del 1 al 10 de enero

Connecticut: del 1 al 3 de enero

Delaware: del 2 al 23 de enero

Distrito de Columbia: del 1 al 10 de enero

Florida: del 1 al 28 de enero

Georgia: del 5 al 23 de enero

Guam: del 1 al 10 de enero

Hawái: del 3 al 5 de enero

Idaho: del 1 al 10 de enero

Illinois: del 1 al 20 de enero

Indiana: del 5 al 23 de enero

Iowa: del 1 al 10 de enero

Kansas: del 1 al 10 de enero

Kentucky: del 1 al 19 de enero

Luisiana: del 1 al 23 de enero

Maine: del 10 al 14 de enero

Maryland: del 4 al 23 de enero

Massachusetts: del 1 al 14 de enero

Michigan: del 3 al 21 de enero

Minnesota: del 4 al 13 de enero

Mississippi: del 4 al 21 de enero

Misuri: del 1 al 22 de enero

Montana: del 2 al 6 de enero

Nebraska: del 1 al 5 de enero

Nevada: del 1 al 10 de enero

Nuevo Hampshire: 5 de enero

Nueva Jersey: del 1 al 5 de enero

Nuevo México: del 1 al 20 de enero

Nueva York: del 1 al 9 de enero

Carolina del Norte: del 3 al 21 de enero

Dakota del Norte: 1 de enero

Ohio: del 2 al 20 de enero

Oklahoma: del 1 al 10 de enero

Oregón: del 1 al 9 de enero

Pensilvania: del 3 al 14 de enero

Puerto Rico: 4 de enero al 22 de enero

Rhode Island: 1 de enero

Carolina del Sur: del 1 al 19 de enero

Dakota del Sur: 10 de enero

Tennessee: del 1 al 20 de enero

Texas: del 1 al 28 de enero

Utah: 5, 11 y 15 de enero

Islas Vírgenes: 1 de enero

Vermont: 1 de enero

Virginia: del 1 al 7 de enero

Washington: del 1 al 20 de enero

Virginia Occidental: del 1 al 9 de enero

Wisconsin: del 1 al 15 de enero

Wyoming: del 1 al 4 de enero

Montos a recibir en enero 2026

La cantidad que se deposita varía entre los beneficiarios, lo cual depender de los ingresos y tamaño del hogar.

Desde el mes de octubre de 2025, rige la siguiente nueva tabulación máxima de ingresos, debido al ajuste COLA, en la mayoría de los estados:

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1,183

6 personas: $1,421

7 personas: $1,571

8 personas: $1,789

9 personas: $2,007

10 personas: $2,225

Por cada persona adicional: +$218

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube