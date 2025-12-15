Beneficios SNAP 2026: revise el calendario oficial de pagos de enero en tu estado

Los beneficiarios del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ya tienen sus ojos puestos en su próximo pago, conoce en qué fechas puedes recibir tu dinero, dependiendo del estado en el que residas.
Siendo principal programa del país, SNAP, proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.
El ingreso permite costear alimentos esenciales para la salud y el bienestar, como lo indica el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA).
Entonces, se ha dado a conocer que USDA ha confirmado que los beneficios del mes de diciembre se distribuirán según el cronograma mensual base estadal.
Se debe recordar que este beneficio económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable habilitada en su estado.
Fechas de pagos por estado para beneficiarios SNAP en enero 2026
Puede confirmar las ventanas de tiempo de pago habilitadas por estado en la siguiente lista:
- Alabama: del 4 al 23 de enero
- Alaska: 1 de enero
- Arizona: del 1 al 13 de enero
- Arkansas: del 4 al 13 de enero
- California: del 1 al 10 de enero
- Colorado: del 1 al 10 de enero
- Connecticut: del 1 al 3 de enero
- Delaware: del 2 al 23 de enero
- Distrito de Columbia: del 1 al 10 de enero
- Florida: del 1 al 28 de enero
- Georgia: del 5 al 23 de enero
- Guam: del 1 al 10 de enero
- Hawái: del 3 al 5 de enero
- Idaho: del 1 al 10 de enero
- Illinois: del 1 al 20 de enero
- Indiana: del 5 al 23 de enero
- Iowa: del 1 al 10 de enero
- Kansas: del 1 al 10 de enero
- Kentucky: del 1 al 19 de enero
- Luisiana: del 1 al 23 de enero
- Maine: del 10 al 14 de enero
- Maryland: del 4 al 23 de enero
- Massachusetts: del 1 al 14 de enero
- Michigan: del 3 al 21 de enero
- Minnesota: del 4 al 13 de enero
- Mississippi: del 4 al 21 de enero
- Misuri: del 1 al 22 de enero
- Montana: del 2 al 6 de enero
- Nebraska: del 1 al 5 de enero
- Nevada: del 1 al 10 de enero
- Nuevo Hampshire: 5 de enero
- Nueva Jersey: del 1 al 5 de enero
- Nuevo México: del 1 al 20 de enero
- Nueva York: del 1 al 9 de enero
- Carolina del Norte: del 3 al 21 de enero
- Dakota del Norte: 1 de enero
- Ohio: del 2 al 20 de enero
- Oklahoma: del 1 al 10 de enero
- Oregón: del 1 al 9 de enero
- Pensilvania: del 3 al 14 de enero
- Puerto Rico: 4 de enero al 22 de enero
- Rhode Island: 1 de enero
- Carolina del Sur: del 1 al 19 de enero
- Dakota del Sur: 10 de enero
- Tennessee: del 1 al 20 de enero
- Texas: del 1 al 28 de enero
- Utah: 5, 11 y 15 de enero
- Islas Vírgenes: 1 de enero
- Vermont: 1 de enero
- Virginia: del 1 al 7 de enero
- Washington: del 1 al 20 de enero
- Virginia Occidental: del 1 al 9 de enero
- Wisconsin: del 1 al 15 de enero
- Wyoming: del 1 al 4 de enero
Montos a recibir en enero 2026
La cantidad que se deposita varía entre los beneficiarios, lo cual depender de los ingresos y tamaño del hogar.
Desde el mes de octubre de 2025, rige la siguiente nueva tabulación máxima de ingresos, debido al ajuste COLA, en la mayoría de los estados:
- 1 persona: $298
- 2 personas: $546
- 3 personas: $785
- 4 personas: $994
- 5 personas: $1,183
- 6 personas: $1,421
- 7 personas: $1,571
- 8 personas: $1,789
- 9 personas: $2,007
- 10 personas: $2,225
- Por cada persona adicional: +$218
