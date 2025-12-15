¿Tu bebé nació entre 2025 y 2028? Conoce cómo aplicar tu bebé para las Cuentas Trump y recibir un "regalo" financiero

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno federal ha establecido un mecanismo de ahorro para recién nacidos mediante las Cuentas Trump. Este programa asigna fondos iniciales a las cuentas vinculadas al número de Seguro Social del menor.

El sistema permite contribuciones anuales limitadas durante los primeros 18 años de vida del niño. Los recursos se invierten en fondos indexados de bajo costo para promover el crecimiento a largo plazo.

La información se obtuvo del portal web de USA Today.

Funcionamiento de las Cuentas Trump

Estas cuentas operan inicialmente como un vehículo de ahorro post-impuestos, similar a una IRA infantil. Al alcanzar los 18 años, se transforman en una IRA tradicional, con retiros permitidos para educación, vivienda o gastos esenciales sin penalidades anticipadas.

Los retiros prematuros enfrentan restricciones fiscales. El depósito inicial no requiere verificación de ingresos ni otros requisitos especiales más allá del número de Seguro Social.

Detalles de implementación y elegibilidad

El programa se aplica a bebés nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 en Estados Unidos. Incluye un aporte extra de $250 por donación de Michael Dell, sumando $1,250 iniciales para unos 25 millones de niños.

Los aportes externos, hasta $5,000 anuales, inician en julio de 2026 por parte de padres, familiares o trabajadores. El IRS publicará formularios en 2026 para reclamar las cuentas mediante declaración de impuestos, confirmando tutela.

