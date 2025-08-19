¿Ya tienes tu cuenta Trump por $1 000? Sigue estos pasos y cumple con los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo programa federal de cuentas Trump para recién nacidos, que se estableció bajo la ley One Big Beautiful Bill Act, busca garantizar el futuro financiero de los niños desde su nacimiento.

Este sistema ofrece un aporte inicial de $1 000 del gobierno, funcionando como una cuenta de ahorro con beneficios fiscales según informa Mun do Now.

Se considera a los niños que nacen entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 elegibles para este programa, siempre que tengan un número de Seguro Social.

Los beneficiarios podrán utilizar estos fondos para educación, vivienda o iniciar un negocio a partir de los 18 años.

Beneficios

Además del depósito inicial, los padres, familiares y amigos pueden realizar contribuciones anuales de hasta $5 000 por niño.

Aunque estas aportaciones no se pueden deducir de impuestos, las ganancias acumuladas crecerán libres de tributo hasta el momento del retiro.

La Oficina de Análisis Tributario del Tesoro estima que, con aportes constantes, el saldo podría alcanzar hasta $1.9 millones al cumplir los 28 años.

Incluso sin aportes adicionales, el depósito gubernamental podría crecer entre $3 000 y $13 800 en 18 años, lo que representa una oportunidad significativa para el ahorro a largo plazo.

Impacto

Los analistas destacan el impacto positivo de estas cuentas, especialmente para las familias hispanas en Estados Unidos.

Evan Morgan, asesor fiscal, lo describe como una especie de cuenta de jubilación para niños, mientras que David Solomon de Goldman Sachs subraya que esta iniciativa conecta a las futuras generaciones con los beneficios de los mercados estadounidenses.

Registro

Las cuentas estarán disponibles a partir del 4 de julio de 2026, y se espera que el IRS emita reglas claras antes de esa fecha para facilitar su apertura y gestión.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre el ajuste del límite de aportes después de 2027 y cómo administrarán el programa a nivel nacional.

