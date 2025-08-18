Inmigrantes

El magnate cubano que desafía a Trump: un grito por los inmigrantes que el gobierno no puede ignorar

El potentado busca despertar la conciencia de la comunidad cubana en EE. UU.
 

Por Brian Segura
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 05:00 pm

Un empresario de la salud, originario de Cuba y residente en Estados Unidos,comenzó una campaña mediática en Miami para criticar la política migratoria del presidente Trump. 

A través de vallas publicitarias y entrevistas, el magnate cuestiona el apoyo que tres congresistas de origen cubano dan al gobierno de Trump y los acusa de traicionar a los inmigrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, según informó la agencia EFE.  

En sus declaraciones, Michael Fernández,, veterano del Ejército y conocido filántropo, destaca el "maltrato" que los inmigrantes sufren y las amenazas que él mismo ha recibido por su activismo.

Campaña fuerte

La campaña, titulada 'Keep Them Honest', se centra en María Elvira Salazar, Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart, y en el exsenador de Florida, Marco Rubio. 

Fernández critica a estos políticos por su respaldo a una administración que considera abusiva y hostil hacia los latinos. 

Con mensajes contundentes, como "Deportar a los buenos inmigrantes a las dictaduras es cruel", el magnate busca despertar la conciencia de la comunidad cubana en EE. UU. sobre las implicaciones de estas políticas migratorias.

Amenazas

A pesar de las amenazas que enfrenta Fernández se muestra decidido a continuar su lucha ya que también denuncia incidentes intimidatorios y retiró donativos a instituciones educativas como protesta contra el aumento de tarifas para indocumentados. 

Agradecido por las oportunidades que Estados Unidos le brindó, afirma que su objetivo no es liderar, sino movilizar a su comunidad para que reconozca la importancia de defender los derechos de los inmigrantes y recordar los abusos que él mismo vivió en su juventud en Cuba.

