El magnate cubano que desafía a Trump: un grito por los inmigrantes que el gobierno no puede ignorar

Un empresario de la salud, originario de Cuba y residente en Estados Unidos,comenzó una campaña mediática en Miami para criticar la política migratoria del presidente Trump.

A través de vallas publicitarias y entrevistas, el magnate cuestiona el apoyo que tres congresistas de origen cubano dan al gobierno de Trump y los acusa de traicionar a los inmigrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, según informó la agencia EFE.

En sus declaraciones, Michael Fernández,, veterano del Ejército y conocido filántropo, destaca el "maltrato" que los inmigrantes sufren y las amenazas que él mismo ha recibido por su activismo.

Campaña fuerte

La campaña, titulada 'Keep Them Honest', se centra en María Elvira Salazar, Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart, y en el exsenador de Florida, Marco Rubio.

Fernández critica a estos políticos por su respaldo a una administración que considera abusiva y hostil hacia los latinos.

Con mensajes contundentes, como "Deportar a los buenos inmigrantes a las dictaduras es cruel", el magnate busca despertar la conciencia de la comunidad cubana en EE. UU. sobre las implicaciones de estas políticas migratorias.

Amenazas

A pesar de las amenazas que enfrenta Fernández se muestra decidido a continuar su lucha ya que también denuncia incidentes intimidatorios y retiró donativos a instituciones educativas como protesta contra el aumento de tarifas para indocumentados.

Agradecido por las oportunidades que Estados Unidos le brindó, afirma que su objetivo no es liderar, sino movilizar a su comunidad para que reconozca la importancia de defender los derechos de los inmigrantes y recordar los abusos que él mismo vivió en su juventud en Cuba.

