Crisis migratoria: madres venezolanas interceden por sus hijos ante Melanie Trump

Un grupo de madres venezolanas, uniéndose bajo el nombre de Movimiento de Madres Heroínas, hizo un llamado conmovedor a la entonces primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

En una carta emotiva, estas mujeres piden la liberación de sus hijos, quienes fueron separados de ellas durante procesos de deportación, según el comunicado.

El colectivo exige un trato más humano y la reunificación familiar, apelando directamente a la sensibilidad de la primera dama como madre.

¿Qué dice la carta dirigida a Melania Trump?

La carta destaca el profundo dolor y la incertidumbre que estas mujeres sienten al no saber el paradero de sus hijos.

"Puede usted estar tranquila un minuto sin conocer el paradero de su hijo? ¿Dormiría tranquila sin saber si comió o cómo se siente? Nosotras no logramos avanzar sin tenerlos cerca", expresan en su misiva.

A través de sus palabras, expresan el sufrimiento que viven día a día, una angustia que contrasta con la estabilidad familiar que consideran un derecho fundamental.

El texto resalta la separación de niños, algunos de tan solo meses de edad, y cómo esta política afecta a familias enteras.

Las madres esperan que su súplica encuentre una respuesta en la humanidad de la señora Trump y que actúe para detener el sufrimiento de estos niños.

La separación familiar: un ruego desesperado

En su carta, las madres y abuelas venezolanas describen el dolor de vivir lejos de sus hijos.

"Hoy levantamos nuestras voces en nombre de nuestras familias y del amor de madre, de la justicia, y de los derechos humanos, para pedir su atención ante una tragedia que ha quedado oculta frente al despliegue de la política contra migrantes en territorio de Estados Unidos", escriben.

El colectivo pide a Melania Trump que use su influencia. Le recuerdan que ella ha defendido públicamente el bienestar de los niños.

Por ello, le ruegan: "Le pedimos como madres que eleve nuestra voz, que ayude a nuestros niños a regresar a sus hogares, que sea un puente para la justicia y la humanidad que usted misma invoca".

Las madres terminan la carta con un mensaje directo y lleno de esperanza: "Con la fe puesta en que usted, aún puede influir para generar cierres felices y parar este sufrimiento para nuestros hijos, nos despedimos con profunda esperanza. Free our children".

En el documento, se encuentran los nombres de todas las madres y junto a las edades y nombre de sus hijos:

