Melania Trump desafía a Hunter Biden: le da un ultimátum por lo dicho sobre Jeffrey Epstein y Donald Trump

La ex primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, ha emitido un aviso legal contra Hunter Biden, buscando una compensación de mil millones de dólares por "declaraciones falsas, difamatorias, despectivas e inflamatorias".

La acción legal se origina a raíz de comentarios que Biden hizo en una entrevista con Andrew Callaghan para Channel 5, donde afirmó que el delincuente sexual Jeffrey Epstein "presentó a Melania a /el presidente Donald) Trump", y que sus "conexiones son, como, tan amplias y profundas".

La notificación fue enviada el 6 de agosto por el abogado de la primera dama, Alejandro Brito, a Biden y a su abogado, Abbe Lowell, según un informe de Brooke Singman de Fox News. Newsweek contactó al abogado de Biden para obtener comentarios.

Exigencias de retractación y disculpa pública

El aviso legal de la primera dama exige que Hunter Biden se retracte de inmediato de sus declaraciones y emita una disculpa pública. En caso de no hacerlo, la señora Trump procederá con acciones legales en busca de una indemnización por "enormes daños financieros y a su reputación".

La notificación legal subraya que la fuente de las acusaciones de Biden fue una "narrativa falsa" de un artículo de The Daily Beast basado en afirmaciones del biógrafo de Trump, Michael Wolff.

Durante la entrevista, Biden afirmó que el presidente y Epstein "pasaron muchísimo tiempo juntos" y que "así se conocieron Melania, la primera dama y el presidente. Sí, según Michael Wolff".

Incidencias en torno al caso Epstein y el Departamento de Justicia

La demanda se presenta en medio de un renovado escrutinio sobre la relación del expresidente Trump con Jeffrey Epstein. El Departamento de Justicia de la administración Trump anunció previamente que no publicaría más información sobre la investigación de la muerte de Epstein en prisión en 2019, que fue declarada suicidio.

Según un informe de The Wall Street Journal, la decisión del Departamento de Justicia de no publicar los documentos de Epstein se tomó después de que Bondi le informara a Trump de que su nombre aparecía en ellos, una afirmación que el presidente ha negado. Varios medios de comunicación han cubierto la naturaleza de la relación de Trump con Epstein.

