¿Qué condado de California vende casas por solo $250 mil? El nuevo reporte sorprende al mercado

El mercado inmobiliario de California volvió a sorprender con un nuevo reporte de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California, que reveló cuáles son los condados donde todavía es posible comprar una casa por montos muy por debajo del promedio estatal —que en octubre de 2025 se ubicó en $886.960.

El análisis, basado en la evolución de las tasas hipotecarias y el comportamiento reciente del mercado, muestra que existen zonas donde adquirir una propiedad unifamiliar resulta mucho más accesible, especialmente en el norte del estado y en el Valle Central.

De acuerdo con el informe, dos condados destacan por ofrecer viviendas desde $250 mil:

Trinity: $250.000

Lassen: $251.500

A ellos se suman otras jurisdicciones con precios notablemente inferiores al promedio estatal:

Siskiyou: $286.000

Glenn: $325.000

Lake: $350.000

Estas áreas se han consolidado como alternativas para compradores que buscan escapar de los valores exorbitantes que dominan gran parte de California.

Los condados más caros… y donde los precios están cayendo

En el extremo opuesto, el reporte de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California identificó los condados donde adquirir una vivienda continúa siendo un desafío casi imposible.

Las cifras más altas se mantienen en zonas altamente desarrolladas y con fuerte demanda laboral:

San Mateo: $2.189.500

Santa Clara: $1.950.000

San Francisco: $1.850.000

Marin: $1.680.000

Orange: $1.391.000

A pesar de estas cifras, otro análisis —esta vez de Zillow— reveló que cuatro de los condados con las mayores caídas de precios en todo Estados Unidos durante octubre de 2025 se ubicaron, justamente, en California. Se trata de reducciones significativas en mercados tradicionalmente caros:

San José: $70.900

Los Ángeles: $61.000

San Francisco: $59.000

San Diego: $50.000

Economistas como Kara Ng señalan que, tras años de aumentos acelerados, muchos propietarios ahora tienen margen para recortar precios y agilizar ventas, lo que explica esta tendencia descendente.

Mientras tanto, otras ciudades como Pittsburgh, Nueva Orleans, Austin, Houston y San Antonio registraron los mayores recortes porcentuales a nivel nacional, aunque partiendo de valores más bajos.

