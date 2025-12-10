Gran jornada de atención veterinaria este 14 de diciembre: ubicación y servicios gratuitos

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 14 de diciembre de 2025, la ciudad de Caracas será el punto de encuentro de una gran jornada de bienestar para mascotas.

A través de su cuenta de Instagram, Misión Nevado informó a todos sus usuarios, que a partir de las 10 a.m., ofreceran servicios esenciales de salud a perros y gatos, facilitando el acceso a cuidados importantes para las mascotas de la comunidad.

Además, los asistentes también tendrán la oportunidad de dar un hogar a un nuevo amigo peludo, ya que se realizará una jornada de adopción de animales que esperan una familia responsable y amorosa.

¿Dónde se realizarán las jornadas?

La gran jornada de bienestar que se llevará a cabo en el emblemático Parque Los Caobos, en las parroquias El Recreo y San Agustín del municipio Libertador.

Servicios gratuitos para tu mascota

La Misión Nevado pondrá a disposición del público una serie de atenciones que serán totalmente gratuitas. Estos servicios esenciales incluyen:

Consulta veterinaria general

Vacunación antirrábica (crucial para prevenir la rabia)

Desparasitación y el corte de uñas para mantener a las mascotas cómodas y sanas.

Para completar el esquema de inmunización, el Colectivo Nevado Gran Caracas ofrecerá otras vacunas clave a un bajo costo. Estarán disponibles la vacunación séxtuple para perros y la vacunación triplefelina para gatos, permitiendo a los dueños proteger a sus mascotas contra varias enfermedades importantes sin afectar su bolsillo.

Adopción y compras solidarias

Además de los cuidados médicos, la jornada será una excelente oportunidad para quienes deseen sumar un miembro peludo a su familia.

Se realizará una jornada de adopción responsable con animales rescatados que necesitan un hogar definitivo.

Asimismo, la Tienda Tinjaca estará presente ofreciendo una variedad de artículos de bienestar animal.

