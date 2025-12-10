Trump logra acabar con SAVE: conoce el “acuerdo” y qué pasará con los que se benefician del programa

Suscríbete a nuestros canales

La actual administración de Donald Trump en Estados Unidos (EEUU) finalmente ha anunciado el cierre de un plan que ayudaba a aquellos que se habían visto agobiados por sus deudas estudiantiles y cumplían con ciertas condiciones, esto es lo que debe saber.

Se trata del programa de deuda estudiantil "SAVE" (Saving on a Valuable Education), recordemos que este fue implementado durante la administración de Joe Biden -desde 2023- y buscaba ayudar a los estudiantes a reducir sus pagos de préstamos estudiantiles.

Este buscaba reducir los pagos mensuales en función de los ingresos y el tamaño de la familia y así evitar que los intereses se dispararan y acelerar la condonación de préstamos para algunos prestatarios con bajos ingresos.

SAVE ofrecía la condonación de saldos pequeños (menos de $12,000) después de solo 10 años de pagos, en lugar de los 20 o 25 años habituales.

Este lleva siendo criticado durante años, por parte de los republicanos, y desde que Trump tomó el poder de su actual mandato, abiertamente lo ha calificado de ilegal y ha tratado de ponerle fin.

Pero el reciente acuerdo, que lo elimina de forma repentina, sin duda impacta a millones que habían encontrado alivio para superar la crisis de los intereses de su deuda.

Lo que debe saber sobre el cierre de SAVE

El acuerdo resuelve una impugnación legal contra el plan SAVE presentada por Misuri, uno de los siete estados gobernados por el Partido Republicano que demandaron a al Gobierno de Biden por esta política en abril de 2024.

De hecho, el acuerdo propuesto llega meses después de que el Departamento de Educación anunciara que volvería a aplicar intereses a los préstamos de los prestatarios inscritos en el plan, lo que afecta a casi 8 millones de prestatarios.

El Departamento de Educación dijo que, como parte del acuerdo propuesto:

No inscribirá a ningún nuevo prestatario en el plan, rechazará todas las solicitudes pendientes.

Pero lo más relevante es que trasladará a todos los prestatarios del programa a planes de pago legales.

Sobre este punto, se indica que los prestatarios dispondrán de un “tiempo limitado”, cuya duración aún no se ha especificado, para inscribirse en un nuevo plan, y la Oficina Federal de Ayuda Estudiantil (FSA) se encargará de apoyar a los prestatarios que elijan uno.

En este sentido, los detractores de la medida advirtieron que el acuerdo aumentaría los costos para los prestatarios, en particular para aquellos que ya podrían estar enfrentando dificultades debido a la incertidumbre económica.

