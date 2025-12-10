Fechas y horarios de las finales del beisbol árabe y dónde verlo en Venezuela

Por: Andrea Matos Viveiros
Las finales de Baseball United comienzan este 12 de diciembre y podrás disfrutarlas en vivo y en exclusiva junto a los especialistas en deportes.
Fechas y horarios de las finales
- MID EAST vs MUMBAI. Viernes 12 de diciembre. Antesala 11:45a.m. Inicio 12:00p.m.
- MUMBAI vs MID EAST. Sábado 13 de diciembre. Antesala 10:45a.m. Inicio 11:00a.m.
- MUMBAI vs MID EAST. Juego de ser necesario, domingo 14 de diciembre. Antesala 7:45a.m. Inicio 8:00a.m.
Sigue todos los encuentros de las finales del Baseball United, gratis por señal abierta, o también en alta definición en SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go. ¡Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes!
