Nuevos datos salen a la luz: habla madre de recién nacida hallada en Barinas

La ciudad de Barinas se mantiene en alerta tras el hallazgo de una recién nacida que fue trasladada desde el hospital de Barinitas hasta el materno infantil “Dr. Samuel Dario Maldonado”.

Nuevos datos fueron actualizados, revelando que la madre de la menor habría dado a luz en su vivienda, con ayuda de familiares, y no la habría abandonado en una cancha de fútbol como se había reportado inicialmente, informa el Diario de Los Llanos Barinas.

La madre de la bebé se encuentra hospitalizada tras dar a luz en su hogar

La madre, de 35 años y residente de Agua Dulce de Barinitas, dio a luz con la asistencia de un hijo y un familiar. Tras el parto, fue hospitalizada y sometida a un legrado uterino para garantizar su recuperación.

Contrario a la anterior noticia de abandono, la madre afirmó que entregó a la recién nacida a una familiar de confianza. Posteriormente, esta acudió a un organismo de protección infantil en Barinitas, donde Bárbara fue recibida por trabajadores especializados, la niña recibió atención médica inmediata en el hospital “Nuestra Señora del Carmen”.

Después de los primeros cuidados, la menor fue trasladada al materno infantil de Barinas para recibir atención más especializada.

Actualmente, se encuentra estable y bajo supervisión constante de profesionales de salud, quienes verifican su estado físico, garantizando su bienestar mientras avanzan las investigaciones por parte de las autoridades competentes.