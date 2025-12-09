Impactante caso en Barinas: investigan hallazgo de recién nacida abandonada en campo de fútbol

Suscríbete a nuestros canales

En el sector Bella Vista, Barinas, vecinos hicieron un hallazgo que conmocionó a la comunidad: una bebé recién nacida fue encontrada sola y en estado de abandono cerca del campo de fútbol local a tempranas horas del pasado domingo.

Los ciudadanos alertaron de inmediato a las autoridades, quienes acudieron al lugar para garantizar la seguridad de la menor y trasladarla a un centro médico adecuado, según información de Ciudad Caracas FB.

La pequeña fue llevada primero al hospital Nuestra Señora del Carmen, donde recibió atención primaria. Posteriormente, se trasladó al Hospital Materno Infantil Dr. Samuel Darío Maldonado, donde especialistas efectuaron una evaluación completa.

En su evaluación médica, los profesionales confirmaron que la recién nacida se encuentra en condiciones de salud óptimas, lo que tranquilizó a miembros de la comunidad.

El equipo médico decidió nombrarla Bárbara, ya que se asume que tenía aproximadamente un día de nacida. Su hallazgo generó una ola de solidaridad entre los habitantes del sector, y es que diversos ciudadanos acudieron al hospital para donar ropa, pañales y artículos de primera necesidad.

Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer las circunstancias del abandono y garantizar el bienestar de la menor. Se busca identificar a los responsables con el objetivo de prevenir futuros incidentes similares.

