Sanciones a quienes generen ruidos molestos durante fiestas decembrinas: esta será la multa

En el marco de las festividades decembrinas, la Policía Municipal de San Cristóbal ha intensificado los operativos para garantizar la tranquilidad ciudadana, aplicando sanciones a quienes generen ruidos molestos que alteren el orden público.

Multas de 30 euros

Según detalla el Diario del Pueblo, autoridades lexplicaron que, las multas por esta infracción pueden alcanzar hasta 30 veces el valor de la moneda de mayor circulación en el país (euro). Esta medida busca frenar una práctica común durante la temporada navideña, cuando el uso excesivo de fuegos artificiales, música a alto volumen y fiestas hasta altas horas de la noche se vuelve recurrente.

Funcionarios policiales ya han realizado varios procedimientos en distintos sectores de la ciudad, atendiendo denuncias de vecinos que exigen respeto a su derecho al descanso.

Las autoridades reiteraron el llamado a la conciencia ciudadana y recordaron que el incumplimiento de las normativas de convivencia puede acarrear sanciones económicas y otras medidas legales.

