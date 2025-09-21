Dramático hallazgo: Cicpc pide ayuda para localizar a familiares de una bebé abandonada en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 21 de septiembre, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, reveló los detalles del dramático hallazgo de una bebé en Caracas.

En tal sentido, Rico precisó que la menor de aproximadamente ocho meses de edad fue localizada en La Hoyada, con avenida Fuerzas Armadas, conexión avenida Sur 9, parroquia Catedral, municipio Bolivariano Libertador, Distrito Capital.

De acuerdo con lo informado por Rico, la lactante fue encontrada aproximadamente a las 5:00 de la tarde de este 20 de septiembre.

La situación de la menor habría sido reportada por una llamada telefónica a través de la emergencia VEN 911.

Una mujer explicó que la pequeña le fue entregada por una adolescente que le informó que la lactante estaba abandonada sin ningún representante y requería de alguna autoridad, por cuanto no podía resguardar a la niña.

Ante ello, una comisión de voluntarios pertenecientes a la estación de bomberos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) activó los protocolos y, tras resguardar a la bebé, la trasladaron hasta el Hospital JM de los Ríos de San Bernardino.

Personal médico de guardia evaluó a la niña y, tras comprobar su buen estado de salud, la trasladaron a la Entidad de Atención Bambi, ubicada en San Bernardino, donde le dictaron medidas de protección y abrigo provisional y excepcional a favor de la niña, que quedó registrada provisionalmente como “Milagros”.

Por lo que autoridades policiales indicaron que, para cualquier información, favor dirigirse al Consejo de Protección del Niño, Niñas y Adolescentes o a la División de Investigaciones de Delitos contra la Mujer, Niño, Niña y Adolescente.

