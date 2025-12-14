Cifras élite en la Fórmula 1: estos son los 5 pilotos con mejores ingresos

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de Fórmula 1 no solo trajo la coronación de Lando Norris como campeón, sino que consolidó las cifras astronómicas de la élite de la parrilla. Los cinco pilotos mejor pagados de la temporada acumularon una compensación combinada que subraya el músculo financiero de las grandes escuderías, ya que los salarios de los pilotos no están sujetos al límite de costos de la categoría.

La cima financiera

El ranking de ganancias en pista de 2025 fue encabezado, una vez más, por Max Verstappen de Red Bull. El neerlandés, de 28 años, mantuvo el título de piloto mejor pagado por cuarta temporada consecutiva.

Max Verstappen (Red Bull): Lideró con una compensación total de US$ 76 millones. Su ingreso se desglosó en un salario base de US$ 65 millones y US$ 11 millones en bonificaciones. Lewis Hamilton (Ferrari): El siete veces campeón se ubicó en el segundo puesto, estableciendo un récord salarial con US$ 70 millones garantizados en su primera temporada con Ferrari. Su ingreso total fue de US$ 70,5 millones, incluyendo US$ 500.000 en bonificaciones. Lando Norris (McLaren): El recién coronado campeón se disparó al tercer lugar de la lista con un total de US$ 57,5 millones. Su compensación refleja su éxito en la pista: un salario de US$ 18 millones más una impresionante cifra de US$ 39,5 millones en bonificaciones gracias a sus siete triunfos y 18 podios.

El dúo de McLaren y Ferrari en el Top 5

La tabla se completa con el compañero de Norris y el piloto estrella de Ferrari:

Oscar Piastri (McLaren): El australiano se llevó US$ 37,5 millones (US$ 10 millones de salario y US$ 27,5 millones en bonificaciones). Charles Leclerc (Ferrari): Cerró el Top 5 con una ganancia de US$ 30 millones garantizados. Su ingreso aumentó tras firmar un nuevo contrato con la escudería italiana.

Estas cifras ilustran cómo la F1, cuyo valor promedio de escuderías subió de US$ 1.900 millones a US$ 3.600 millones este año, está dispuesta a invertir grandes sumas para asegurar el talento de élite, aprovechando la excepción que permite pagar altos salarios fuera del tope presupuestario.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.