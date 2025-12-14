Documentación

¡USCIS agrega nueva regla a la lista! Ahora deberás cambiar tu foto del documento migratorio: conoce el porqué y si aplicas

La norma elimina la reutilización de imágenes antiguas, ajustando prácticas previas que permitían mayor flexibilidad

Por Mariana Pérez Guerra
Sabado, 13 de diciembre de 2025 a las 09:00 pm

USCIS actualizó sus directrices sobre el uso de fotografías en procesos de inmigración. La medida busca regular la presentación de imágenes en solicitudes relacionadas con documentos oficiales.

Estas fotos deben cumplir estándares específicos para su aceptación en los procedimientos administrativos.

Requisitos de antigüedad y captura

La información proviene del portal web de USCIS. Ahora solo se aceptan fotos tomadas en los últimos tres años previos a la fecha de presentación del formulario. Esta restricción aplica de inmediato a nacionales extranjeros que gestionan documentos de inmigración.

En Chicago, Illinois, la política entró en vigor esta semana. Formularios como el I-90 para reemplazo de tarjeta de residente permanente, I-485 para ajuste de estatus, N-400 para naturalización y N-600 para certificado de ciudadanía requieren fotos nuevas, sin importar la fecha de la última tomada.

Además, se prohíben fotos autopresentadas; solo proceden las capturadas por USCIS o entidades autorizadas.

Sabado 13 de Diciembre - 2025
