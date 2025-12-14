"Cuídate tú y los niños, ya me voy”: detención vial en Austin termina con un padre entregado al ICE con heridas graves

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades estatales detienen a un padre de familia por una supuesta falla en su vehículo durante una parada rutinaria. La esposa recibe una llamada del marido antes de que lo transfieran a custodia migratoria. El contacto se interrumpe poco después.​

Evelin Rivera narra la conversación telefónica: “Me marcó cuando estaba echando gasolina, estaba platicando con él y de repente me dice, ‘amor, espérame, me llegó un policía atrás’.

Me colgó y como a los 2 minutos le volví a marcar, le pregunté que si todo estaba bien, me dice ‘no, me echó a Migración, me van a llevar, ven por la camioneta, cuídate tú y los niños, ya me voy’ y le colgaron la llamada”.​ La información fue sacada del portal web de Univision.​

Francisco Cerda, padre de tres hijos, fue interceptado el 2 de diciembre en una gasolinera de Austin, Texas. La policía estatal lo entregó a ICE, que lo trasladó a un centro en Pflugerville y luego a Pearsall.​

Rivera cuestiona el estado de su esposo: “No se fue mal, se fue bien, por eso nos sorprende que ahora esté en un hospital porque cualquiera se pone a dudar, ¿qué pasó en ese transcurso?”.​

Evidencias de videos alertan a comunidad migrante

Cámaras del hogar captaron la luz del vehículo intacta antes de salir. Usuarios en redes sociales grabaron al policía estatal manipulando la luz presuntamente quebrada. Rivera observa: “Tal vez, lo voy a dejar así, entre comillas, se mira muy clarito donde el trooper algo le está haciendo a la luz”.​

Consulados de México en Austin y San Antonio contactaron a Cerda. Rivera relata: “Me habló la del consulado, me dijo que pudo hablar con mi esposo cinco minutos. Nada más dice que mi esposo le dijo que estaba bien, pero ella lo notó nervioso y angustiado”.​

Días después, Rivera recibió aviso de que Cerda estaba en un hospital de Austin para una biopsia. La familia abrió un GoFundMe para asistencia legal. Univision 62 contactó al Departamento de Seguridad Pública de Texas, que confirmó recepción de la petición.

