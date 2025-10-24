Servicios al migrante

PPT y feria de servicios: oportunidad para migrantes venezolanos en Bogotá del 23 al 25 de octubre

Los asistentes también contarán con programas de empleabilidad y servicios financieros

Por Indira E. Crespo M.
Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 10:41 pm

Si eres venezolano residente en Bogotá y has recibido una citación oficial, ¡presta atención! La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia ha anunciado una importante jornada de entrega del Permiso por Protección Temporal (PPT) que se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de octubre.

Esta iniciativa está dirigida específicamente a los ciudadanos venezolanos que han sido notificados oficialmente a través de mensaje de texto, llamada telefónica o correo electrónico para retirar su documento.

Se espera que cerca de 3.000 migrantes puedan acceder a este importante permiso en los próximos días.

¿Dónde y cuándo puedes retirar tu PPT?

Migración Colombia ha dispuesto dos puntos de atención estratégicos para facilitar la entrega:

  • 23 y 24 de octubre:

    • Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

    • Lugar: Centro Distrital de Integración y Derechos a Migrantes, Refugiados y Retornados (CEDID) Kennedy.

    • Dirección: Carrera 80 Sur # 43-43, Bogotá.

  • 25 de octubre:

    • Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

    • Lugar: Parque El Renacimiento.

    • Dirección: Carrera 24 No. 24A-72, Bogotá.

Acceso a servicios

Además de la entrega del documento, de manera paralela se realizará una feria de servicios donde diversas entidades distritales y nacionales ofrecerán orientación y apoyo.

Podrás encontrar instituciones como Integración Social de Bogotá, Capital Salud, AAvance y la ONG Acción contra el Hambre, entre otras. Estas organizaciones estarán disponibles para brindar información sobre:

  • Inscripción al Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales).

  • Acceso a servicios de salud.

  • Oportunidades educativas.

  • Programas de empleabilidad.

  • Asesoría en servicios financieros.

Visita nuestras secciones: Internacionales y Migración 

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
Miami
Jueves 23 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América