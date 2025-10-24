Si eres venezolano residente en Bogotá y has recibido una citación oficial, ¡presta atención! La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia ha anunciado una importante jornada de entrega del Permiso por Protección Temporal (PPT) que se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de octubre.
Esta iniciativa está dirigida específicamente a los ciudadanos venezolanos que han sido notificados oficialmente a través de mensaje de texto, llamada telefónica o correo electrónico para retirar su documento.
Se espera que cerca de 3.000 migrantes puedan acceder a este importante permiso en los próximos días.
¿Dónde y cuándo puedes retirar tu PPT?
Migración Colombia ha dispuesto dos puntos de atención estratégicos para facilitar la entrega:
-
23 y 24 de octubre:
-
Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
-
Lugar: Centro Distrital de Integración y Derechos a Migrantes, Refugiados y Retornados (CEDID) Kennedy.
-
Dirección: Carrera 80 Sur # 43-43, Bogotá.
-
-
25 de octubre:
-
Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
-
Lugar: Parque El Renacimiento.
-
Dirección: Carrera 24 No. 24A-72, Bogotá.
-
Acceso a servicios
Además de la entrega del documento, de manera paralela se realizará una feria de servicios donde diversas entidades distritales y nacionales ofrecerán orientación y apoyo.
Podrás encontrar instituciones como Integración Social de Bogotá, Capital Salud, AAvance y la ONG Acción contra el Hambre, entre otras. Estas organizaciones estarán disponibles para brindar información sobre:
-
Inscripción al Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales).
-
Acceso a servicios de salud.
-
Oportunidades educativas.
-
Programas de empleabilidad.
-
Asesoría en servicios financieros.
