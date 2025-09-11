Falso cubano: descubren a argentino que se hizo pasar por migrante para conseguir la ciudadanía de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) demandó a un argentino que obtuvo ilegalmente su ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con el reporte oficial, el implicado, identificado como Fernando Adrián Moio Bartolini, afirmó haber nacido en Cuba para ser beneficiado por la Ley de Ajuste de Refugiados para cubanos.

Descubren a argentino que se hizo pasar por migrante

La demanda presentada en el tribunal federal de Orlando acusa a Moio Bartolini, de 50 años, de explotar el sistema migratorio estadounidense al obtener ilegalmente el máximo beneficio migratorio otorgado en Estados Unidos, reportó EFE.



“El Departamento de Justicia está comprometido a preservar la integridad de la ciudadanía estadounidense y luchará enérgicamente para lograr la desnaturalización de los estafadores que mienten para obtener beneficios migratorios”, dijo en un comunicado Brett A. Shumate, fiscal de la División Civil del Departamento de Justicia.



La querella legal alega que en 2013 Moio Bartolini, nacido en Argentina y residente de Windermere, Florida, fue condenado por fraude de pasaporte.

¿Qué pasó?

Durante ese proceso penal, admitió que, tras ingresar a Estados Unidos con una visa de visitante, compró un certificado de nacimiento cubano falso, obtuvo un pasaporte cubano falso y solicitó la residencia permanente.



Tras obtener la naturalización ilegalmente, el argentino obtuvo fraudulentamente un pasaporte estadounidense, declarando en su solicitud que había nacido en Cuba.



El fraude se descubrió cuando Moio Bartolini intentó ingresar a Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami y un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reconoció su acento argentino y lo arrestó.

