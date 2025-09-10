Ejecutan 'expulsión exprés' y salidas obligatorias para venezolanos:sepa más

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades ejecutan la expulsión y salidas obligatorias para venezolanos en situación migratoria irregular.

Un reporte oficial reveló que recientemente, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), en un trabajo articulado con la Región Policial, colaboró con el apoyo logístico para la expulsión de 48 extranjeros en lo que va del presente año.

Ejecutan expulsión y salidas obligatorias para venezolanos

El jefe de la Sección de Extranjería de la Unidad de Seguridad del Estado de Arequipa, mayor Reymy Revilla, informó que diariamente se interviene entre cuatro a cinco extranjeros, acumulando 600 casos en 2025.

La mayoría de los intervenidos enfrenta un proceso ordinario que puede extenderse hasta nueve meses; sin embargo, los casos graves son resueltos bajo un proceso extraordinario, que permite la expulsión inmediata en menos de 24 horas.



Este último procedimiento fue aplicado cuando 10 ciudadanos venezolanos fueron intervenidos mientras viajaban en un bus interprovincial con destino a Arequipa, a la altura del kilómetro 48 de la Panamericana Sur.

Tras la verificación correspondiente, fueron trasladados hasta la frontera con Bolivia, donde se ejecutó la denominada “expulsión exprés”.

Se debe recordar que los migrantes que no tienen antecedentes penales o policiales, son trasladados a la oficina de Migraciones para determinar su situación legal y luego de ello se procede a su expulsión.

También puede visitar nuestra sección: Migración

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube