Criminales arremeten contra conductores venezolanos: dos víctimas de tiroteos en menos de una semana

Un hombre de nacionalidad venezolana se encuentra en estado de riesgo vital, tras ser blanco de un tiroteo por parte de delincuentes desconocidos.

El agredido, quien sería un inmigrante con situación irregular, sufrió una herida de bala en el abdomen.

De acuerdo con los antecedentes del atentado, publicados por la Fiscalía Ecoh de la Región Metropolitana, la víctima llegó herida hasta la base de seguridad municipal de Estación Central..

La víctima recibe un disparo en el abdomen

El venezolano dijo a los funcionarios que se disponía a estacionar su motocicleta en las afueras de su domicilio en calle Fresia cuando, repentinamente, los delincuentes le dispararon desde un automóvil de color rojo que se desplazaba por el lugar.

Uno de los hombres a bordo del vehículo accionó su arma en, al menos, ocho ocasiones. Una de las balas lo alcanzó en la zona abdominal.

El incidente se registró cerca de las 8:35 de la noche del pasado lunes.

El herido informó que desconoce la identidad de sus agresores y las razones del ataque.

Cuerpos de seguridad investigan el crimen

El personal de emergencia lo trasladó en una ambulancia hasta la Posta Central para que recibiera atención médica especializada, publicó BioBioChile.

Las unidades policiales notificaron del hecho al Ministerio Público, entidad que inició las diligencias del equipo ECOH Metropolitano; además de personal del OS9 y Labocar de la Policía de Chile.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía ECOH señaló que el equipo ECOH Metropolitano junto a OS9 y Labocar de Carabineros, investigan un “homicidio frustrado” con arma de fuego en la comuna de Estación Central.

La víctima presenta múltiples impactos balísticos y se encuentra internado en riesgo vital.

Venezolano muere tras recibir un disparo en la cabeza

Otro hombre venezolano, quien estuvo internado en el Hospital Las Higueras, falleció en horas de la madrugada de este sábado, tras ser atacado a tiros en la población Libertad de Talcahuano, en la región del Biobío.

El hecho ocurrió mientras la víctima viajaba en un vehículo. El Jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en el Biobío, Subprefecto Enrique Guzmán, describió cómo ocurrió el homicidio.

Según su reporte, el venezolano fue abordado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

Tras dejarlo gravemente herido, huyeron del lugar del atentado. La víctima recibió un disparo en la cabeza, detalló el funcionario.

El venezolano fue auxiliado por vecinos del sector y luego trasladado hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde falleció.

Para verificar el detalles de los hechos, la Brigada de Homicidios de la PDI, así como también la Fiscalía ECOH, quedaron a cargo de la investigación de este homicidio.

